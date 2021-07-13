В Петербурге открывают общественные огороды

В парках, скверах, а иногда и во дворах петербуржцы этим летом особенно активно обустраивают огороды. Засаживают их цветами, пряными травами, а самые отчаянные пытаются вырастить овощи.

В центре Люксембурга, столице одноименного герцогства, взгляды горожан и туристов притягивает своеобразный сад-огород, основная цель которого — сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений. Также на аккуратных ухоженных грядках можно увидеть созревающие помидоры, кабачки и капусту. Фото: Эржена Доржиева

Зачем это надо жителям Санкт-Петербурга - горожанам до мозга костей. Они хотят, чтобы вокруг было больше зелени. И так получилось, что огороды пока их единственный легальный шанс.

В августе в Приморском парке Победы откроется городской огород. В пилотном режиме идею проверили в 2020 году. Администрация парка предложила горожанам арендовать до конца сезона за шесть тысяч рублей кадки с землей площадью 200 на 50 сантиметров. В них люди могли вырастить один из трех комплектов пряных трав, взять в аренду садовые инструменты и получить консультацию специалиста. Интерес к огородничеству даже за такие деньги оказался столь велик, что в этом году площадь огорода расширят.

А вот в общественном огороде на набережной Карповки денег не берут. Его создала инициативная группа, согласовав со всеми инстанциями. Выращивают базилик, кабачки. График прополки и поливки висит в "ВКонтакте".

По словам одной из создательниц огорода, Елизаветы Салиховой, поливать и пропалывать грядки приходят около 20 человек. Еще один общественный огород на днях открылся в сквере у клуба "Космонавт". Его организовала библиотека "Бронницкая".

С чем же связан интерес к таким огородам в Петербурге? Хотите зелени - разбейте клумбу, посадите сирень. Тем более что платные огороды не всем по карману. Но, как оказалось, клумбы вообще никому не по силам разбить. Даже опасно.

В отличие от большинства регионов России в Петербурге самостоятельное благоустройство, например, своего двора, не только не поощряется, это считается административным правонарушением. По городскому закону о благоустройстве, любое озеленение территории должно быть согласовано.

Этот огород — легальный. В противном случае за него в Петербурге наложат штраф от 5 до 200 тысяч. Фото: Сергей Николаев

Если гражданин захотел разбить клумбу рядом с домом, он должен вначале подготовить объемную проектную документацию, согласовать ее в управляющей компании, а иногда и в профильных комитетах Смольного. Если клумба появилась самовольно то, как велит городской кодекс об административных правонарушениях, горожанина можно даже оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей. Если создание незаконного цветника инициировала организация, то отдавший приказ директор заплатит от 10 до 50 тысяч, юрлицо - до 200 тысяч.

Поэтому в Петербурге появилось такое неожиданное явление, как "партизанское благоустройство", когда люди тайком от сотрудников коммунальных служб озеленяют свои дворы. Яркий пример - ситуация со старыми шинами на газонах, так называемым ЖКХ-артом. Но если в 90-е годы клумбы из старых шин были зачастую единственным способом благоустроить территорию, то сейчас покрышки официально относят к отходам III-IV классов опасности. И когда одни жильцы любовно выращивают в них цветы, другие - жалуются на покрышки в управляющие компании. В официальной документации покрышки-клумбы проходят с формулировкой "мусор" и безжалостно демонтируются после первого же обращения. И это правильно.

Но не одними покрышками живо благоустройство дворов. Сегодня есть много других материалов. Но и с ними "партизанские клумбы" - вне городского закона. Справедливости ради стоит отметить, что любителей самовольного озеленения управляющие компании, садово-парковые хозяйства и районные администрации за руку все-таки не ловят и штрафы не выписывают. Но и не помогают.

А при первой возможности демонтируют самовольные объекты благоустройства.

Вот и получается, что желание озеленить свой город, двор легально петербуржцы могут реализовать только в общественных огородах. И не всегда бесплатно.

История: 79 лет назад

Весной 1942 года перед ленинградцами была поставлена задача обеспечить себя овощами. Под огороды были выделены все возможные места. На Исаакиевской площади выращивали капусту, на площади Декабристов - картошку, в Летнем саду росли капуста, морковь, свекла, картофель и укроп.