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13.07.2021 14:56

В регионах Северо-Запада выросли доходы местных бюджетов

Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 155(8506)
Субъекты Северо-Западного федерального округа подвели итоги исполнения областных бюджетов за прошлый год. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, регионы смогли нарастить доходы. Впрочем, не всегда положительная тенденция была связана с увеличением собственной налоговой базы. В некоторых субъектах рост наблюдался благодаря поддержке со стороны федерального центра.

Доходы бюджета Псковской области, к примеру, выросли с 41,1 миллиарда рублей в 2019 году до 43,5 миллиарда в 2020-м. Однако собственные налоговые и неналоговые "заработки" региона просели. В позапрошлом году этот показатель составил 23,4 миллиарда рублей. В прошлом году при плане в 21,8 миллиарда в казну поступило 20,7 миллиарда рублей. То есть падение по сравнению с 2019-м составило 11,5 процента.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Так, из-за ограничительных мер и сокращения объема автоперевозок Псковщина недополучила акцизы на нефтепродукты. Просел и налог на имущество, поскольку некоторые предприниматели получили освобождение от его уплаты. Кроме того, область не выполнила план по приватизации государственных и муниципальных активов. Аукционы не состоялись из-за отсутствия спроса.

В Вологодской области в первой половине прошлого года ожидалось 20-25-процентное падение поступлений в казну. Однако этот негативный прогноз не оправдался. Сокращение налоговых и неналоговых доходов составило 8 процентов к уровню 2019 года, оно было полностью компенсировано из федерального бюджета. Уточненные бюджетные назначения по собственным доходам область исполнила на 106,1 процента. А совокупные доходы областного бюджета за 2020 год составили 99,8 миллиарда рублей - 102,8 процента от плана.

- Бюджет в минувшем году исполнялся в непростых условиях пандемии, действия ограничительных мероприятий, - отмечает заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова. - Самые большие сложности были в прогнозировании исполнения бюджета по доходной части. Доходные источники сократились по итогам пяти месяцев на 21 процент к прошлому году. Однако благодаря принятым губернатором области антикризисным мерам, в том числе направленным на поддержку экономики, малого и среднего бизнеса, а также учитывая большую поддержку из федерального бюджета, нам удалось справиться со всеми вызовами. Выполнены все расходные обязательства. И итоги 2020 года сегодня можно оценить как положительные.

Калининградская область нарастила налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета. Если в позапрошлом году этот показатель составил 55,2 миллиарда рублей, в прошлом году - почти 60 миллиардов (плюс девять процентов).

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- На ситуацию повлияли оперативно принятые решения по сохранению рабочих мест и поддержке пострадавших предприятий и организаций, включая компенсацию первоочередных расходов и дополнительные меры по кредитованию на период пандемии. Значительная помощь поступала также из федерального центра, - комментирует ситуацию министр финансов региона Виктор Порембский.

Более половины прироста - 2,7 миллиарда рублей - обеспечил налог на доходы физических лиц. Впрочем, здесь сыграла роль не только поддержка работодателей, но и низкий уровень "белых" зарплат в регионе. Одним из факторов, повлиявшим на рост поступлений НДФЛ, стало увеличение минимального размера оплаты труда.

Собственные доходы казны Санкт-Петербурга выросли на 1,1 процента или на семь миллиардов рублей в сравнении с 2019 годом. Налоговые доходы составили 587,2 миллиарда, неналоговые доходы - 29,4 миллиарда. Наибольший вклад в городскую копилку внесли предприятия торговли, которые перечислили в качестве налогов и сборов 107,7 миллиарда рублей. На втором месте - обрабатывающие производства (96,3 миллиарда), на третьем месте - наука и консалтинг (59,7 миллиарда). Консервативный прогноз развития городской экономики предполагал значительное сокращение собственных доходов и увеличение дефицита бюджета, но Северной столице удалось адаптироваться к новой реальности.

Прямая речь

Антон Силуанов, министр финансов РФ:

- По прошлому году ситуация была лучше, чем ожидали. Мы ожидали, что снижение собственных доходов бюджета в регионах будет 800 миллиардов, на самом деле произошло снижение на 276 миллиардов рублей. А дополнительной финансовой помощи мы в прошлом году дали 280 миллиардов рублей и еще кредитов на 223 миллиарда. То есть, по сути, мы полностью компенсировали снижение ресурсной базы.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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