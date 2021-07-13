Во время Евро-2020 в Петербурге изъяли 246 единиц оружия

За время проведения Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге (с 30 мая по 12 июля) сотрудниками Росгвардии и органов внутренних дел было изъято 246 единиц оружия и около полутора тысяч патронов. К административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия привлечены больше 230 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечивали усиленную безопасность при проведении крупнейшего спортивного мероприятия - Евро-2020. В общей сложности для этого были привлечены около 3,7 тысячи человек.

В частности, подразделения Росгвардии обеспечивали безопасность сборных команд восьми стран, а также дежурили на стадионе "Санкт-Петербург" и в фан-зонах. Морские подразделения Росгвардии патрулировали акваторию Невы в районе стадиона.

Все территории, так или иначе имеющие отношение к чемпионату, обследовались взрывотехниками, саперами и кинологами с служебными собаками. Общая площадь обследованных объектов превысила 217 гектаров - это примерно триста футбольных полей.