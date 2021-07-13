Врач разъяснил, в каких случаях при COVID-19 не нужно делать КТ

Больные коронавирусом или с подозрением на него уверены: им обязаны дать направление на компьютерную томографию легких. А на деле кому-то дают, кому-то нет. Доктор из "красной зоны", заведующая кардиологическим отделением Мариинской больницы Северной столицы Марина Ерина считает, что из КТ не нужно делать фетиш.

- Это исследование показано при среднетяжелых и тяжелых формах заболевания и не рекомендуется при легких. Если заболели, то да, с большой долей вероятности будет и вирусная пневмония. Но ее выявление при легком течении не имеет смысла, на лечение это не повлияет, - уверена Ерина.

Первая КТ обычно выполняется в начале заболевания. Вторая КТ (при спокойном течение недуга) - через месяц-полтора. Между тем многие пациенты стационара (а в среднем у нас сроки госпитализации около 10-12 дней) начинают требовать КТ к выписке.

- И зачем? Скажу удивительную вещь: наверняка второй результат КТ будет не лучше первого и при значительном улучшении самочувствия! Положительная динамика в легочной ткани как бы отстает от той, которая определяется по общему самочувствию. Делать выводы только на основе результатов КТ нельзя, - предупреждает Ерина.