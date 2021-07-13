Центр поддержки НКО и гражданских инициатив создан в Астраханской области

В Астраханской области по поручению губернатора Игоря Бабушкина создан Центр поддержки деятельности некоммерческих организаций и гражданских инициатив, который будет заниматься консультированием и обучением руководителей НКО, а также содействием в получении ими финансовой помощи от государства.

- Событие знаковое. У нас около тысячи различных НКО - это благотворительные фонды, общественные организации. Для каждой из них финансовое содействие означает реализацию важных для региона инициатив. Это охрана здоровья, развитие научных проектов, поддержка талантливой молодежи, защита окружающей среды, укрепление межнационального согласия и многие другие, - отметил глава региона.

Как сообщает агентство по делам молодежи Астраханской области, глобальная цель команды центра - поддержать существующие НКО и помочь тем, кто только планирует создать организацию вести свою деятельность законно и грамотно.

Основная задача этого года - проведение президентского грантового конкурса среди НКО региона. Участниками могут стать организации, не имеющие налоговых задолженностей, не являющиеся иностранными агентами, открыто ведущие информационную деятельность по реализации своих проектов. Общая сумма гранта, которая одобрена для астраханских НКО составляет 27,5 млн рублей.

С проектами и идеями может обратиться любой руководитель, сотрудник, активист некоммерческой организации региона или просто инициативный гражданин. Старт приема заявок планируется на август 2021 года. Так что, у общественных организаций есть время проконсультироваться и подготовить документы для участия.

Подробности можно узнать в ресурсном центре НКО по адресу: ул. Кирова, 19, 2-й этаж с 8:30 до 17:30, а также по телефону: 8(8512)27-03-73.