Центр поддержки НКО и гражданских инициатив создан в Астраханской области

Новости

Минобороны опубликовало видео сопровождения самолета-разведчика США 18:36
ЦИК планирует заверить списки всех партий до конца недели 18:35
Эдельгериев: Страны могут сами определять климатическую политику 18:30
Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД Украины 18:20
Собиравшийся сбросить ребенка с 14 этажа иркутянин объяснил свой поступок 18:17
Захарова назвала дикой логику Зеленского в языковом вопросе 18:04
Ученые выяснили, распространяют ли COVID-19 бессимптомные носители 18:04
Песков прокомментировал требование ЕСПЧ по однополым бракам 17:51
Источник: "Милан" договорился с ЦСКА о трансфере Влашича 17:46
Ребенок погиб при столкновении восьми автомобилей под Воронежем 17:34
В РПЛ оценили предложение РФС по реформе чемпионата России по футболу 17:27
Зеленский не добился искомых результатов от переговоров с Меркель 17:26
Володин: Меры поддержки военнослужащих должны стать еще более эффективными 17:25
Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 страдают от последствий 17:22
РФПИ ответил на сообщения СМИ о проблемах с одобрением "Спутника V" в ЕС 17:22
Минтруд разъяснил порядок пользования новым сервисом для инвалидов 17:17
Пушков: ЕСПЧ не может никого заставить признавать однополые браки 17:05
Семин назвал переход Иосифова в "Вильярреал" странной историей 16:59
"Надо уходить в 80 лет": Владимир Меньшов в конце жизни думал о смерти 16:56
Авиатрафик в июне вырос на 76% к прошлому году 16:53
Во Франции санитарные пропуска будут выписывать детям от 12 лет 16:51
Врач рассказал, что нельзя делать в аномальную жару 16:42
В Туве ограничили работу общественного транспорта и отложили свадьбы 16:37
Вышел трейлер нового мультфильма Pixar 16:32
Зюганов согласился с оценками текущей ситуации на Украине в статье Путина 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
13.07.2021 17:10

Центр поддержки НКО и гражданских инициатив создан в Астраханской области

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
В Астраханской области по поручению губернатора Игоря Бабушкина создан Центр поддержки деятельности некоммерческих организаций и гражданских инициатив, который будет заниматься консультированием и обучением руководителей НКО, а также содействием в получении ими финансовой помощи от государства.
Фото: Instagram/babushkin_iyu Фото: Instagram/babushkin_iyu
Фото: Instagram/babushkin_iyu

- Событие знаковое. У нас около тысячи различных НКО - это благотворительные фонды, общественные организации. Для каждой из них финансовое содействие означает реализацию важных для региона инициатив. Это охрана здоровья, развитие научных проектов, поддержка талантливой молодежи, защита окружающей среды, укрепление межнационального согласия и многие другие, - отметил глава региона.

Фото: Росавтодор
Астраханский губернатор разберется с проблемой ремонта моста через Бертюль

Как сообщает агентство по делам молодежи Астраханской области, глобальная цель команды центра - поддержать существующие НКО и помочь тем, кто только планирует создать организацию вести свою деятельность законно и грамотно.

Основная задача этого года - проведение президентского грантового конкурса среди НКО региона. Участниками могут стать организации, не имеющие налоговых задолженностей, не являющиеся иностранными агентами, открыто ведущие информационную деятельность по реализации своих проектов. Общая сумма гранта, которая одобрена для астраханских НКО составляет 27,5 млн рублей.

С проектами и идеями может обратиться любой руководитель, сотрудник, активист некоммерческой организации региона или просто инициативный гражданин. Старт приема заявок планируется на август 2021 года. Так что, у общественных организаций есть время проконсультироваться и подготовить документы для участия.

Подробности можно узнать в ресурсном центре НКО по адресу: ул. Кирова, 19, 2-й этаж с 8:30 до 17:30, а также по телефону: 8(8512)27-03-73.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

Главное сегодня

Российский Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от наводнений
В Госдуме оценили идею увеличения отпуска для некурящих
Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Вильфанд пообещал жителям Европейской России "махровую" жару