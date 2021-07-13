Если не бороться с опустыниванием на юге РФ, то песчаные бури станут чаще

Только борьба с опустыниванием земель поможет остановить песчаные бури, продолжающиеся на юге России. Эти места они "осаждали" еще полвека назад, и ситуацию улучшила принятая в 1992 году госпрограмма повышения плодородия почв, но она закончила свое действие 20 лет назад. Земли снова деградировали, а глобальное потепление добавило жару. Каковы прогнозы? Об этом "РГ" спросила у заместителя директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Отто Чхетиани.

19 мая 2021 года. Астрахань накрыла первая в этом году пыльная буря с ураганным ветром. Фото: Максим Коротченко

Отто Гурамович, как образуется пыльная буря?

Отто Чхетиани: Если в весенне-летний период практически отсутствуют дожди, то в степи постепенно выгорает растительность, почва становится рыхлой и сухой, ветер срывает и без того тонкий ее покров, после чего начинаются так называемые ветровые "поземки". Это еще не пыльная буря, которая возникает, когда площадь опустынивания достигает больших размеров, а ветер - не менее десяти метров в секунду. И чем он продолжительнее, тем интенсивнее буря. И если случится, что при этом встретятся два противоположных "фронта" - например, теплый и прохладный воздух, то она еще больше наберет силу.

Это могло стать причинами песчаного урагана, который обрушился в мае на Калмыкию и Астрахань?

Отто Чхетиани: Пострадали не только эти регионы, но и Дагестан, Ставрополье, ростовские степи. Прошедший 2020-й год был крайне сухим, а завершался он мощнейшей пыльной бурей над Калмыкией в октябре.

В 80-е и 90-е годы прошлого века принимались меры по ветрозащите, высаживались закрепляющие песок растения. И сильные бури исчезли на десятилетия

Получается, что, если еще один год будет беден на дожди, мы снова встретимся с бурей?

Отто Чхетиани: Вполне может быть и так. Скорее всего, мы имеем дело с цикличностью - возвращаемся к периоду пыльных бурь, который был в 70-е годы. Эти периоды прослеживались и ранее. Если смотреть на соответствующие климатические карты, то в центре этих явлений - Калмыкия, на периферии - Астрахань, в активной зоне - Ростовская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края. Вот известные примеры сильных бурь: в 1972 году в Волгоградской области порывы поземного ветра до 35 метров в секунду уничтожили сотни гектаров посевов, в 1969 году в Ростовской области ветер 40-метровой силы снял десятисантиметровый слой почвы и поднял пыль выше 1,2 километра.

В какое время года возникают пыльные бури?

Отто Чхетиани: Чаще всего весной и в конце лета - начале осени, принося самый большой вред, потому что в первом случае идет посевная, а во втором - сбор урожая.

Астраханца Александра Алымова стихия застала на Волге, песчаное облако выросло за считанные минуты. Фото: Максим Коротченко

А могут появиться на юге России торнадо?

Отто Чхетиани: Классические мощные торнадо североамериканского типа в сухом климате не возникают, а вот достаточно интенсивные и разрушительные вихри могут образоваться. Астраханский центр гидрометеорологии зафиксировал в июне 1985 года смерч в районе села Тамбовка. Ущерб был огромным: повреждены растительные культуры, сорван с якоря самолет сельхозавиации, 80 процентов территории осталось без электроэнергии. Отметим, что в последние годы эти явления участились - по крайней мере в центральных регионах России и Западной Сибири.

Это стихийное бедствие может быть связано с глобальным потеплением?

Отто Чхетиани: Климат теплеет - это факт, но можно ли этот процесс остановить? Мы можем определенно уменьшить наш человеческий фактор данного глобального явления, и в последнее время в этом отношении предпринимаются значительные усилия.

А можно ли остановить пыльные бури?

Отто Чхетиани: Я недавно был в Астрахани - на границе с Калмыкией есть огромное количество опустыненных участков, которые не озеленяются, не регулируется. В итоге растения просто не успевают появляться и сформировать защитный почвенный слой. В 80-е и 90-е годы прошлого века в рамках госпрограммы повышения плодородия почв принимались меры по ветрозащите, высаживались закрепляющие песок растения - например, джузгун, лесополосы. И это, безусловно, работало, сильные бури исчезли на десятилетия. Вот и делайте выводы.