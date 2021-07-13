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13.07.2021 13:58
Рубрика: Экономика

Из Симферополя в Ялту пустят экскурсионные троллейбусы

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
С 23 июля из Симферополя в Ялту пустят два троллейбуса с электронным экскурсоводом. Авторами проекта выступили Минтуризма и Минтранс РК, а также госпредприятие "Крымтроллейбус" и телерадиокомпания "Крым". Интерактивная экскурсия синхронизирована с маршрутом следования посредством аудиооповещения и оборудования спутниковой навигации ГЛОНАСС. Сегодня новую технологию презентовали журналистам.
Фото: Алексей Вакуленко/ РГ Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
Фото: Алексей Вакуленко/ РГ

В подготовке текста для электронного экскурсовода участвовали гиды I категории Людмила Дьяконова из Ялты и Дина Мулянова из Симферополя. Экскурсии озвучили ведущие телерадиокомпании "Крым" Елена Ильницкая, Эмилия Люлькун, Дмитрий Остров и Игорь Полонский.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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По словам первого заместителя генерального директора "Крымтроллейбуса" Вячеслава Мартынова, планируется, что такие троллейбусы будут отправляться из Симферополя ориентировочно в 11.00 и 14.40 каждый день вплоть до 1 октября. Он напомнил, что в советское время такие машины курсировали на линии, и в них кондуктор-экскурсовод не только продавал пассажирам билеты, но и рассказывал им об истории и природе полуострова, о достопримечательностях, которые попадались на пути.

- Мы решили в этом году добавить изюминку в обслуживание туристов, - рассказал он. - Такой изюминкой мы посчитали нашу троллейбусную линию Симферополь - Ялта, которой в этом году исполняется 60 лет. К этой годовщине и создали электронную экскурсию. Только троллейбус обладает достаточно плавным ходом и большими панорамными окнами, через которые можно в полной мере насладится всеми красотами крымской природы.

Билеты на экскурсионный троллейбус пока будут стоить так же, как и на другие рейсы - 183 рубля до Ялты и 79 - до Алушты.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко узрел символизм в том, что один из старейших и уникальных маршрутов получит современную аудиоэкскурсию с применением технологий ГЛОНАСС.

- Это позволит дать маршруту туристическую ценность и внимание как туристов, так и жителей Крыма, - уверен он.

Доцент кафедры туризма КФУ имени В.И. Вернадского Екатерина Лукьяненко в комментарии "РГ" указала на инновационность аудиоэускурсий.

Фото: Пресс-служба министерства курортов Республики Крым

- Дама с микрофоном в салоне троллейбуса - уже ни к чему, - считает эксперт. - Да и вещать все два с половиной часа смысла не имеет. Человек не готов к такому потоку информацию А то, что на маршруте будут давать информацию локально, точечно, о самых интересных экскурсионных объектах, - это отлично.

Лукьяненко призналась, что электронного экскурсовода в троллейбусах до сих пор не встречала.

- Нечто похожее наблюдала в Сочи, где волонтеры вживую на городском маршруте рассказывают о своей малой родине - и все, пожалуй, - рассказала она.

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