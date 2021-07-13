Как предприниматели Ялты восстанавливают работу после потопа

18 июня сильный ливень и вышедшая из берегов река остановили жизнь курортной Ялты. Гражданам, чье имущество пострадало в результате чрезвычайной ситуации, власти пообещали от 10 до 100 тысяч рублей. Сложнее бизнесу - ущерб только оценивается и размер компенсации пока неясен.

Как сообщили "РГ" в администрации Ялты, по состоянию на 1 июля от ИП, самозанятых лиц и юрлиц поступило 190 заявок о причиненном ущербе. Наибольшее количество обращений - от предпринимателей, занятых в сфере общественного питания и оказании услуг по доставке продуктов. На втором месте - предприятия торговли.

Нанесенный стихией ущерб сами представители бизнеса оценивают от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.

"Некоторые хозяйствующие субъекты не лишились товарно-материальных запасов, пострадало только оборудование, мебель или помещение", - пояснили в администрации расхождения в суммах.

Три недели прошло с подтопления Ялты. Город постепенно возвращается к обычной жизни, но о разгуле стихии напоминает стойкий запах плесени, мешки с песком у дверей закрытых магазинов и кафе, а также сваленные в кучу на улицах обломки мебели и утопленная бытовая техника.

Больше всего пострадал центр города, в том числе улицы Игнатенко и Рузвельта: они находятся рядом с набережной и рекой Водопадная.

Владелица кафе на улице Игнатенко говорит, что до сих пор не может прийти в себя. Непогода причинила ей ущерб на 1,5 миллиона рублей.

- Вода из речки поднималась очень быстро, в 8:30 утра подвальное помещение, где находится цех, затопило практически до потолка. Я позвонила в МЧС, там сказали: "Ждите, вызовов много!" Я поехала покупать мешки с песком и специальный насос, предназначенный для откачки воды из бассейнов. Когда вернулась, внутрь кафе попасть не смогла, машину на улице частично затопило. Вода начала сходить только к 15.00. Последствия ликвидировали собственными силами две недели - помогали сотрудники и друзья, откачивали воду, а грязи было по колено, - рассказывает девушка (она не пожелала называть имя и фамилию).

Помещение пострадало меньше, чем подвал - цех и подсобные комнаты. Поток воды снес все преграды на своем пути - огромные холодильники валялись на полу, стены, посуда, бытовая техника в грязи, все продукты намокли. Капитальный ремонт здесь сделали всего год назад. Шкаф шоковой заморозки, пароконвектомат, два холодильника из шести, блендеры, ваккуматоры, настольные плиты не подлежат восстановлению, конвекционная печь в ремонте, будет она работать или нет, пока неясно.

Сегодня заведение работает, но не в полную силу - из-за отсутствия необходимого оборудования, купить его нет возможности.

- Анкету о причиненном ущербе я заполнила и отправила в администрацию города. Буду рада любой материальной помощи, - говорит девушка.

Далее по улице - магазин "Вина Крыма".

- Стихия нас обошла стороной, зал практически не подтопило. Хуже всего предпринимателям, которые работали в подвальных помещениях, - говорит продавец.

Действительно, магазинчик косметики, расположенный в подвале, до сих пор не работает. Вход заколочен досками.

В самом начале улицы находится знаменитый ялтинский крокодиляриум. Потоп начался здесь в 6 утра 18 июня. Первым делом сотрудники установили восемь насосов для откачки воды из помещения. Ближе к середине дня вода прибывала настолько быстро, что было принято решение эвакуировать значительную часть животных. Спасены все - пострадавших нет ни среди людей, ни среди зверей. Некоторых обитателей отвезли в Алуштинский аквариум.

После двухдневной откачки воды сотрудники перешли к уборке мусора, ила и грязи, санитарной очистке и обработке спецсредствами помещений, вольеров и аквариумов. Обитателей крокодиляриума постепенно вернули домой. Две недели понадобилось сотрудникам для устранения последствий стихии. Сегодня крокодиляриум принимает посетителей.

Хуже обстоят дела на соседней улице Рузвельта, которая находится напротив реки. Многие магазины и сувенирные лавки до сих пор закрыты, на фасадах грязь и плесень, у дверей - мешки с песком, в помещениях продолжается уборка. Антикварная лавка не работает, рабочие приводят помещение в порядок, ценные предметы составлены в углу, их теперь предстоит очистить от грязи и ила, но какие-то уже не подлежат восстановлению. На вопрос, когда возобновите работу, люди пожимают плечами и говорят, что может, через месяц.

Далее по улице несколько неработающих кафе, магазинов, а также парикмахерская и сувенирная лавка. На одних дверях объявления, что заведение переехало, на других - что закрыто в связи с ремонтом.

Повезло владельцам магазина сладостей: поскольку вода сюда не дошла, работу они не останавливали.

На этой же улице расположен отель "Бристоль", из которого во время непогоды эвакуировали туристов. Вновь принимать отдыхающих он начал 30 июня.

Крымские власти пока ничего конкретного не пообещали предпринимателям в части материальной помощи. Но уже принято решение освободить представителей бизнеса, пострадавший от потопа, от арендной платы на три месяца, если арендуемое помещение находится в зданиях, принадлежащих государству или муниципалитету.

Чиновники продолжают оценивать масштаб бедствия и думают над механизмом компенсации. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что решение проблемы возмещения убытков бизнесу не будет легким.

- Утрату товара не вижу, как компенсировать, потому что мы не сможем правильно подсчитать ущерб, - пояснил он.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства - министр финансов Ирина Кивико предположила рассмотреть возможность вместо компенсаций предоставить предпринимателям льготные микрокредиты под один процент годовых с отсрочкой на год - для восстановления работы.