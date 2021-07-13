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13.07.2021 15:46
Рубрика: Власть

Росгвардия предупредила о передвижении военной техники на юге России

Текст: Михаил Фалалеев

В пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области сообщили об интенсивном движении колонн военной техники по дорогам в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Крыму. Связано это с крупномасштабными оперативно-стратегическими учения Росгвардии "Заслон-2021". Учения проходят с 12 по 30 июля.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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Поэтому водителей просят быть внимательными, соблюдать ПДД вблизи колонн автобронетехники.

В ведомстве напомнили о недавнем ДТП в Предгорном округе Ставропольского края. Водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, что привело к гибели двух пассажиров "Газели". В пресс-службе прокуратуры края сообщили о госпитализации еще четырех человек, пострадавших в ДТП.

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