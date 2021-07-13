В Адыгее из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия и свадьбы

В Республике Адыгея приняли новые ограничительные меры в связи с продолжением роста заболеваемости коронавирусом. Сегодня оперштаб региона временно приостановил проведение массовых культурно-зрелищных, спортивных мероприятий, а также свадеб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации республики.

Исключение касается событий, организуемых властями Адыгеи и подведомственными им учреждениями. В то же время на мероприятия допускаются только лица, имеющие иммунитет к вирусу, - после перенесенной болезни либо вакцинации. Также пропуском могут служить отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за три дня до мероприятия.

- Сегодня крайне важно не допустить новых всплесков заболеваемости. Избежать новых ограничений мы сможем только с помощью активной прививочной кампании и неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора, - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Туристы (кроме детей до 16 лет) при заселении в гостиницы тоже должны предъявлять сертификаты о прививке либо результат ПЦР-теста. Ужесточаются требования к туристическим организациям, спортивным комплексам, заведениям общепита - с 19 июля 2021 года к работе с посетителями допускаются сотрудники, имеющие антитела после болезни либо вакцинировавшиеся. Персонал старше 65 лет и лица без этих мер предосторожности переводятся на дистанционный формат работы.

Тем временем

По данным министерства здравоохранения РА, число привитых от коронавирусной инфекции в республике достигло 65 тысяч человек, из них заболели 207 человек, что составляет около 0,3 процента. Никто в этой группе не переносил коронавирус в тяжелой форме. Общее число заболевших COVID-19 в Адыгее с начала пандемии составило 15 487 человек, сейчас на лечении находится 586 человек, выздоровел 14 631 человек.