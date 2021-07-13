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13.07.2021 18:34
Рубрика: Происшествия

В Анапе завели дело на замначальника отдела МВД РФ на транспорте

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника Анапского линейного отдела МВД России на транспорте. Он обвиняется в покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Екатеринбурге замначальника отдела МВД арестовали по делу о взятке

Как выяснилось, в июне этого года обвиняемый обещал мужчине избавить его жену от уголовной ответственности в обмен на 800 тысяч рублей, которые он якобы передаст сотрудникам ОМВД России по Темрюкскому району. После передачи взятки фигуранта арестовали.

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Тем временем, в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО сообщили, что начальник ведомства поручил провести служебную проверку отделу собственной безопасности в отношении подозреваемого по этому делу. В случае подтверждения вины сотрудник полиции будет уволен по отрицательным мотивам. Кроме того, его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

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