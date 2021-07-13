В астраханских ОЭЗ построят жилые кварталы для рабочих

Появление новых предприятий в двух особых экономических зонах Астраханской области (портовой - в Лиманском районе и ОЭЗ "Лотос" - в Наримановском) может активизировать рынок жилой застройки. Компании уже сейчас сталкиваются с дефицитом работников, а в ближайшую пятилетку им потребуется около 1,5 тысячи новых специалистов. Привлекать кадры придется, в том числе, из других регионов, и одной только достойной зарплаты будет уже недостаточно: людям необходимо жилье.

- Сейчас на заводе работает 65 человек, нужно еще 118, - сказал один из резидентов ОЭЗ, гендиректор "Гекса-Лотос" Александр Кочетков. Он сообщил, что в этом году предприятие открывает вторую очередь производства, а к 2025 году планирует построить еще четыре цеха, и тогда потребуется уже 300 работников. Компании нужны специалисты в сфере переработки пластика, операторы экструзионного оборудования и ткачи, а их в регионе не готовят.

- Пока учим своими силами, привлекаем сотрудников нашего головного предприятия из Тверской области, - отметил Кочетков.

А якорному резиденту ОЭЗ - судозаводу "Лотос" - требуются сразу 686 человек: электросварщики, судовые слесаримонтажники, трубопроводчики. Сейчас на заводе трудятся около тысячи специалистов, половина из них приезжают из города и других районов.

- Многие с удовольствием снимали бы жилье поближе к работе, но его нет, - говорит гендиректор ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин. - А что будет через пять лет, когда появятся другие резиденты?

В ОЭЗ уже поступили заявки от 16 компаний с общей суммой инвестиций 30 миллиардов рублей, три предприятия работают, еще столько же находятся на стадии строительства. В портовую экономическую зону пока собираются пять компаний, одна из которых, с инвестициями в 27 миллиардов рублей, уже снискала одобрение экспертного совета и скоро получит официальный статус резидента.

Чтобы создать комфортные условия для специалистов, руководство ОЭЗ "Лотос" с согласия облправительства работает над проектом комплексного развития территории, в котором предусмотрены и производственные зоны, и жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой. Предлагается проект застройки портовой ОЭЗ на участке площадью 50 гектаров: малоэтажные жилые дома с типовыми квартирами стоимостью 2,2 - 2,5 миллиона рублей, детский сад на 100 мест, магазин, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиница.

Расходы на масштабное строительство только на этой территории, по предварительным расчетам, могут составить около 7,5 миллиарда рублей. По мнению Сергея Милушкина, необходимо привлекать к реализации проекта крупных федеральных застройщиков и обеспечить господдержку. Нужно, например, провести на участок коммуникации на средства госпрограммы развития ЖКХ. Кроме того, рассматривается вариант финансирования проекта резидентами с субсидированием части их расходов из Дом. РФ. Кстати, не исключено, что квартиры в новом микрорайоне понадобятся не только работникам, но и жителям близлежащих поселков, а приобрести их они смогут по программе сельской ипотеки.

- Если мы усиленно возьмемся за решение жилищного вопроса, тогда комплексно решим и кадровую проблему для всех предприятий. Это вполне реально, подобные проекты реализуются в других регионах, - подчеркнул Милушкин.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Областное агентство занятости, минобразования региона и руководство астраханских вузов и ссузов, обсуждая тему дефицита кадров на предприятиях особых экономических зон региона, предложили создать специальную рабочую группу. Будут разработаны новые программы подготовки и переподготовки, целевые договоры с резидентами на конкретные рабочие места с выплатой стипендий для закрепления выпускников на предприятиях. Уже подписано одно из первых соглашений о сотрудничестве в этом направлении между ОЭЗ "Лотос" и Астраханским государственным политехническим колледжем.

Кстати

По данным Астраханьстата, в первом квартале 2021 года в регионе прибавилось 127 тысяч квадратных метров жилья. 75 процентов - это индивидуальная застройка. Астраханцы построили себе 721 дом, застройщики сдали 506 квартир.