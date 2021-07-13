В десяти муниципалитетах Крыма запретили шоу в ресторанах

В рамках действующих антиковидных ограничений в Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке, Джанкое, Бахчисарае и Симферопольском, Джанкойском и Бахчисарайском районе введен запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия в концертных и танцевальных залах, в том числе в заведениях общепита. Также запрещены общегородские массовые мероприятия. Соответствующие изменения глава РК Сергей Аксенов внес в свой указ о введении в республике режима повышенной готовности.

В новой редакции документа отмечается, что запрет также распространяется на зрелищно-развлекательные мероприятия на территории дискотек, караоке-клубов, ночных клубов и кальянных. Исключение составляют Крымская государственная филармония, Крымское концертное объединение и Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова. Этим учреждениям культуры, как театрам и кинотеатрам, по-прежнему разрешено проводить на своих площадках зрелищно-развлекательные мероприятия при заполнении зрительного зала максимум наполовину.

Кроме того, введен запрет на работу аттракционов, аквапарков и развлекательных центров по средам и воскресеньям для проведения там "генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий". Заведениям общепита на фудкортах и островках питания в торговых центрах разрешено работать "в формате навынос и доставка".