В Геленджике один человек погиб при взрыве газа в гостинице

В гостинице Геленджика взорвался бытовой газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Предварительно, взрыв произошел в частной четырехэтажной гостинице. Как уточняет региональное МЧС, пострадавшее здание находится на улице Советская. Прибывшие на место спасатели увидели, что взрыв повредил внутренние конструкции первого этажа, а также остекление. Сейчас идет разбор завалов.

По информации собеседника агентства, взрыв произошел на кухне частной гостиницы. В результате ЧП один человек погиб, еще двое пострадали. На месте работает 11 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Проведена эвакуация 50 человек.