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13.07.2021 12:40
Рубрика: Происшествия

В Ялте отравили поющих псов уличного музыканта

Текст: Илья Изотов (Ялта)

Глава администрации Ялты Янина Павленко написала заявление в полицию по факту отравления собак уличного музыканта, выступающего с концертами на городской набережной.

Фото: Архив отряда "Вектор"
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Любимых собак музыканта Виктора Малиновского отравили неизвестные, подбросив во двор крысиный яд. Как предположил Виктор, отраву скорее всего замаскировали в молочной сосиске. Ветеринар, которому показали питомцев, диагностировал острое отравление. Вскоре одна из собак по кличке Бэль скончалась. Мухтар, который, по словам хозяина обычно не берет пищу из чужих рук, идет на поправку.

- Рано утром заявление за моей подписью ушло на имя начальника УМВД России по Ялте - прошу провести проверку по факту жестокого обращения с животными, - заявила мэр Ялты Янина Павленко. - Виктору и Мухтару оформляем официальное разрешение выступать на Набережной. Наш поющий пес дома, прекрасно себя чувствует и скоро возобновит концертную деятельность.

В МВД по Республике Крым "РГ" сообщили, что уже начали проверку информации об отравлении собак, опубликованной в СМИ. После изучения всех обстоятельств происшествия полиция примет законное процессуальное решение.

Виктор Малиновский и его собаки известны многим гостям Ялты благодаря импровизированным концертам на городской набережной: Мухтар обычно подпевает играющему на трубе музыканту. Судьба этой собаки обросла легендами. По одной из них, прежний хозяин Мухтара был спасателем и утонул, спасая человека. Пес долгое время приходил к месту гибели хозяина, где его подкармливали горожане. В конце концов, трубач Виктор Малиновский приютил собаку, у которой вскоре обнаружился неплохой музыкальный слух.

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