В Крыму утроили производство океанской креветки

В этом году в Крыму планируют вырастить около 150 тонн белоногой креветки Vannamei, что в три с лишним раза больше, чем годом ранее. Сейчас продукция реализуется только на внутреннем рынке, но в будущем компания собирается выйти на зарубежные.

Единственное в Крыму предприятие, занимающееся выращиванием креветки Vannamei, было создано в 2015 году на базе СПК "Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан" в Раздольненском районе. С советских времен здесь занимались искусственным разведением рыбы в прудах, но после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала бизнесмены остались не у дел.

Решающим для инвестора аргументом в пользу именно этого места стали каналы, соединяющие пруды хозяйства с Каркинитским заливом. У хозяйства 520 гектаров собственных водоемов.

Родина креветки Vannamei - теплые океанские воды юго-восточной Азии. Особенность выращивания этих морских членистоногих в том, что весь процесс их воспроизводства - от мальков до взрослой особи - длится около 90 дней, в это время температура воды не должна опускаться ниже 20 градусов Цельсия.

- От двух до трех месяцев проходит до того, как икринка вырастет в товарную особь, - пояснил руководитель предприятия Дмитрий Шубаев.

Технологию пришлось адаптировать к условиям Крыма. В Азии, например, за время роста креветки воду в прудах несколько раз меняют. В Крыму решили этого не делать, поскольку здесь вода прохладнее и потребуется несколько дней, чтобы она вновь прогрелась до нужной температуры.

Первый урожай получили в 2018 году. Год спустя подготовили 10 прудов для интенсивного выращивания креветок на площади два гектара. Интенсивная технология позволяет увеличить плотность посадки мальков в 3-4 раза и получить больший урожай. На одном гектаре могут расти 300 тысяч мальков.

- Креветка живет обычной жизнью - интенсивные пруды не предполагают ускорение роста, но позволяют нарастить плотность посадки, а за счет создания оптимальных условий существенно повышается выживаемость, - рассказал Дмитрий Шубаев. - В таком пруду легче контролировать содержание кислорода в воде, уровень ее PH, легче организовать кормление.

Креветок кормят натуральным кормом - это рачки Artemia salina, гаммарус, мотыль. Рачков добывают в Сиваше. Интересно, что после перекрытия Северо-Крымского канала соленость воды в заливе выросла с 40 до 100 промилле, благодаря чему для Artemia salina сложились идеальные условия воспроизводства. В этом году на предприятии появятся еще два пруда в 4 и 6 гектаров.

Кроме того, год назад здесь решили стратегическую задачу - построили собственный инкубатор для выращивания мальков. Это единственный на сегодняшний день инкубатор для креветок Vannamei в Европе. До этого молодь океанских членистоногих приходилась покупать в Таиланде. Там же закупили родительское стадо, которое стало основой урожая 2020-го и 2021 годов. Уже в этом году около 15 миллионов личинок членистоногих выпустят в собственные пруды. Пока вся продукция крымского предприятия уходит на внутренний рынок. География поставок самая широкая - от Москвы и Петербурга до Тюменской области. Но уже в будущем году здесь планируют начать экспорт на европейский и азиатский рынки. .

Прямая речь

Андрей Рюмшин, вице-премьер правительства - министр сельского хозяйства Крыма:

- Хозяйство участвует в программе минсельхоза Крыма "Развитие отраслей рыбного хозяйства". В 2019-м и 2020-м году оно получило субсидию на компенсацию затрат на выращивание мальков, приобретение и ремонт оборудования. В общей сложности на финансирование этой отраслевой программы в 2020 году из бюджета Крыма выделено 32,6 миллиона рублей. Субсидии получили 14 предприятий, среди них восемь рыбоводных хозяйств, пять рыболовных компаний, одна из которых занимается также рыбопереработкой, и один рыбоперерабатывающий комбинат.