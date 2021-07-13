В Севастополе приняли закон о тишине

Заксобрание Севастополя сегодня утвердило закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан", депутаты проголосовали за него единогласно.

Закон запрещает шуметь в рабочие дни с 22 часов вечера до 7 часов утра, а по выходным - с 23 часов до 9 утра. Кроме того, надо соблюдать тишину в любой день в дневное время с 13 до 15 часов. Есть также дополнительные ограничения для строительных работ в многоквартирных и частных жилых домах, общежитиях, гостиницах. Отдельно введен запрет на использование звукоусилителей, игру на музыкальных инструментах, пение, крики на Приморском и Матросском бульварах с 8:00 до 23:00.

Однако эти запреты не касаются официальных массовых мероприятий, проводимых городом и муниципалитетами. Исключения также сделаны на случай ликвидации последствий ЧС, обеспечения общественной безопасности и обороноспособности страны. Запретов можно не придерживаться при вывозе мусора, уборке и поливе улиц, разгрузке товаров в розничных магазинах, которые не находятся в многоквартирных домах. Также разрешено использовать пиротехнические средства в новогоднюю ночь, с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января.

Статьи закона защищают от шума больницы, санатории и различные социальные учреждения, детские сады, учебные заведения, квартиры и придомовые территории многоквартирных и частных домов, номера гостиниц, общественные места Севастополя, в том числе набережные, пляжи, парки.

Депутат ЗС Елена Глотова высказала мнение, что шумные работы следует запретить на весь день в воскресенье, чтобы люди пожилого возраста могли отдыхать.

- Вряд ли можно в законе прописать все возможные ситуации, которые возникают между соседями, - сказал глава комитета ЗС по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. - Многие вопросы в жизни решаются благодаря добрососедским отношениям. Можно прийти к соседям и спросить, в какое время лучше выполнить какие-то строительные работы, чтобы не помешать спящему ребенку. Это нормальная практика.

По словам спикера ЗС Владимира Немцева, организатор популярного у пенсионеров проекта "Танцы на Приморском бульваре" опасается, что проект не сможет больше существовать. Немцев предложил включить его в список официальных городских мероприятий.

- На Приморском и Матросском бульварах могут проводиться официальные мероприятия, включенные в план, под эгидой органов госвласти, - прокомментировала вице-губернатор Севастополя Светлана Пирогова. - Но сейчас все массовые мероприятия запрещены из-за пандемии коронавируса.

Вячеслав Горелов также сообщил, что ко второму чтению в законе были откорректированы понятия тишины и шума. Согласно итоговой редакции, тишина - это "состояние окружающей среды, при котором внешние звуковые раздражители не превышают уровня, вызывающего у человека беспокойство". Для шума решили не прописывать точные параметры в децибелах. Согласно закону, это совокупность звуков различной силы и высоты, вызывающих неприятные субъективные ощущения.

- В этом законе есть оценочные категории, но по-другому нельзя, - добавил Горелов.

Из законопроекта также убрали запрет на эксплуатацию автомобилей без глушителей, поскольку это отражено в КоАП РФ.