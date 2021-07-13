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13.07.2021 17:33
Рубрика: Общество

В Сочи пострадавшим от удара стихии выплатят 18 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 155(8506)
Сейчас в Сочи практически ничего не напоминает о событиях 4 и 5 июля, когда на курорт обрушился мощный ливень. Разбушевавшаяся стихия задела три района: Хостинский, Адлерский и Лазаревский. В результате сильно пострадали пляжные территории, подтоплены частные домовладения.
Некоторые пляжи закрыты до сих пор. Береговая зона завалена корягами. Фото: Владимир Аносов/РГ Некоторые пляжи закрыты до сих пор. Береговая зона завалена корягами. Фото: Владимир Аносов/РГ
Некоторые пляжи закрыты до сих пор. Береговая зона завалена корягами. Фото: Владимир Аносов/РГ

Некоторые пляжи закрыты до сих пор. Береговая зона в микрорайоне Кудепста Хостинского района завалена корягами, груды которых достигают нескольких метров в высоту. Мусор принесла горная река Кудепста. Как рассказали местные жители, из-за непогоды здесь у причала пострадали суда.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Арендаторы пляжей подсчитывают убытки. Но, по их мнению, из-за предупреждения о непогоде удалось избежать серьезных потерь.

- Мы находимся в низине и в числе первых попали под удар стихии. Все подвалы оказались затопленными, и коллектив пансионата устранял последствия аварии. Но сейчас работаем в штатном режиме. Администрация города предоставила нам технику, в том числе пожарную машину и помпу для откачивания воды. Нас предупредили, что будет шторм, и мы приготовили дизель-генератор, поэтому отключений электричества не было. Во время уборки туристы отдыхали не на пляже, а у бассейна. Всего у нас около 780 гостей, - рассказала Ирина Большевых, генеральный директор пансионата, расположенного в Адлерском районе, рядом с Кудепстой.

По словам работников кафе, на пляже "Бора-Бора" стихия испортила мебель. Обитателям близлежащих домов повезло меньше. Теперь они вывозят мусор тракторами и "КамАЗами".

Сочинцы вывозят мусор из пострадавших районов. Фото: Владимир Аносов/РГ

- Вода буквально за час заполнила дом на метр от пола. До сих пор очищаем его от мусора, грязи и ила. Также пострадали техника и кухонная мебель. Представители администрации к нам приходили, но сумму ущерба пока не назвали, - рассказала "РГ" жительница Хостинского района Инна Герман. Она готовилась сдавать дом отдыхающим и специально к сезону сделала ремонт, потратив около миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Также пострадало краснополянское село Кепша. В начале 2000-х годов в верховьях одноименной реки сошел оползень - несколько миллионов кубометров щебня. С тех пор при обильных осадках песчано-галечную смесь выносит в реку. В этом году на расчистку русла реки из городского бюджета было выделено 12 миллионов рублей. Работы начались в апреле, в рамках муниципального контракта - за это время вывезено 35 тысяч кубометров грунта. Это позволило предотвратить серьезные последствия июльского подтопления.

Сейчас в районе населенного пункта подрядная организация, которая сдерживала натискстихии, завершает очистку русла от песчано-галечной смеси. Общий объем - около пятидесяти тысяч кубометров грунта. Всего задействовано 15 единиц спецтехники. Грунт со щебнем вывозят отсюда в Кудепсту для отсыпки дорог к участкам для многодетных семей.

Также подрядчик усиливает дамбу, защищающую село Кепша от реки. Ширина гидротехнического сооружения составляет 2,5 метра, а в высоту ее сейчас поднимают на три с лишним метра от уровня автомобильной дороги.

Местные власти начинают выплачивать компенсации. Как уточнили в сочинской мэрии, для этого был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с выделением участков, на которых произошло подтопление частных домовладений. Так, в зону ЧС вошли 32 улицы в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах.

При полной утрате имущества компенсация будет выплачиваться из расчета 100 тысяч рублей на каждого члена семьи

Мониторинговые группы уже обследовали во всех четырех районах курорта 90 жилых домов. На сегодняшний день 355 человек, прописанных в них, признаны потерпевшими и частично утратившими имущество.

Семьи получат компенсацию из расчета по 10 тысяч рублей на каждого прописанного в доме. Кроме того, за частичную утрату имущества полагается по 50 тысяч рублей. При полной утрате имущества компенсация будет выплачиваться из расчета 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Общая сумма ущерба, нанесенного непогодой в Сочи, составила 17,95 миллиона рублей. Деньги выплатят из бюджета Краснодарского края.

Для сравнения: пострадавшим в результате июньских ливней и подтоплений в Крыму предусматривалась выплата из расчета 6,1 тысяча рублей за квадратный метр утраченной жилой площади.

Сотрудники регионального МЧС устраняют последствия удара стихии на Кубани. Фото: Владимир Аносов

- Прошу максимально серьезно отнестись к этой работе, тщательно подготовить и оперативно направить все необходимые документы, чтобы уже со следующей недели начать выплаты, - распорядился глава города Алексей Копайгородский. - Тем, кто проживает в пострадавших от воды домах, но не имеет в них постоянной регистрации, а также жителям, утратившим документы на прописку, компенсируем потери из внебюджетных источников.

Сотрудники регионального МЧС устраняют последствия удара стихии на Кубани. Проводится откачка воды с подтопленных территорий. Откачано около 360 тысяч кубических метров воды из 526 домов, проведена дезинфекция пострадавших помещений общей площадью 18 тысяч квадратных метров, расчищено десять километров водоотводных каналов.

Справка "РГ"

Консультации по вопросу получения финансовой поддержки можно получить в Центре поддержки предпринимательства Сочи по адресу: улица Кубанская, 15, тел. 296-75-36, а также в отделе поддержки предпринимательства по адресу: ул. Горького, 15, тел. 266-06-06 (доб. 2317).

Между тем

В Сочи владельцы бизнеса, пострадавшего от стихии, могут получить микрозаймы. Поддержку оказывает "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края". Кредиты до пяти миллионов рублей на восстановление деятельности будут выдаваться по ставке 0,1 процента, с отсрочкой основного платежа по займу до года.

- Для получения льготного микрозайма субъекту предпринимательства, чье имущество пострадало в результате ЧС, необходимо обратиться в районную администрацию по месту осуществления деятельности для получения акта осмотра, - пояснила директор департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации курорта Карина Тырсина. - Далее комиссия, сформированная из сотрудников фонда, Торгово-промышленной палаты города и администрации Сочи осмотрит пострадавший объект. На заключительном этапе предпринимателю выдадут ходатайство перед Фондом от главы города на предоставление микрозайма.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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