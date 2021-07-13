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13.07.2021 16:38
Рубрика: Экономика

В Сочи решили построить дублер дороги на Красную Поляну

Текст: Ирина Байкова, Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сочи - один из самых протяженных городов в России, на федеральной дороге из Джубги и до границы с Абхазией встречается много сложных участков, на которых наблюдаются постоянные заторы.

Фото: Владимир Аносов
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"Сейчас на федеральном уровне прорабатывается масштабный проект решения этой проблемы - строительство дублера протяженностью не менее 120 километров, - написал глава курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - Проект будет состоять из восьми этапов, из которых для Сочи два приоритетных: участок Мамайка - Нижняя Хобза и обход Адлерского района от дублера Курортного проспекта до аэропорта Сочи".

Также параллельно рассматривается возможность строительства участка автомобильной дороги от Хосты до села Галицыно через село Красная Воля. Этот проект поможет создать альтернативную объездную дорогу из центра Сочи в Красную Поляну.

Это глобальные задачи, требующие серьезных финансовых вливаний. Сейчас эти проекты находятся на стадии обоснования инвестиций. Этот этап планируется пройти к концу года и уже в следующем приступить к проектно-изыскательским работам.

Скорее всего, часть работ, например, строительство трех разворотных петель на участке от Кудепсты до железнодорожного вокзала в Адлере, начнут выполнять раньше, чтобы хотя бы частично разгрузить трассу.

Строительство надземных пешеходных переходов помогло снять напряжение на участке от Якорной Щели до Лоо. Теперь основной затор переместился в Дагомыс, для разгрузки которого "разработана схема внедрения интеллектуальных транспортных систем".

Так, в этом году установят четыре адаптивных светофора - на перекрестке улиц Сухумское шоссе Дарвина и Искры, на пересечении улиц Воровского и Московской, на улице Конституции СССР в районе дома № 42а, а также на перекрестке улицы Черноморской и проспекта Пушкина.

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