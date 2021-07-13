Две курганские школьницы спасли тонущих детей

Две подружки - Лада Клещева и Полина Веснина - спасли двенадцатилетнюю девочку и шестилетнего мальчика, которые чуть не утонули на озере Медведское в Щучанском районе.

- Мы с Полиной отдыхали у воды, недалеко от нас купались мальчик и девочка, - рассказала Лада. - Через какое-то время мы заметили, что они лежат вниз головой, и их уносит течение. Думали, притворяются, что тонут. Я подплыла к мальчику, он на прикосновение моей руки никак не отреагировал. Я даже испугаться не успела. Быстро передала его подруге. Пока она вытаскивала его на берег, поплыла за девочкой.

На берегу к ребятам подбежали взрослые, вызвали скорую помощь. До ее приезда делали детям искусственное дыхание. Как рассказали в региональном МЧС, пострадавшие приехали из Шумихи с родственниками и взрослые оставили их без присмотра. Детей увезли в больницу, сейчас их жизни ничто не угрожает. Если б не смелые девчонки, история могла бы закончиться очень печально. Кстати, спасатели по возрасту и сами еще дети: одной 13, а другой 14 лет.

Между тем недавно в Курганской области ввели штрафы за купание несовершеннолетних в неположенном месте. Наказывать взрослых за нарушение правил безопасности на водных объектах предложила региональная прокуратура. По данным надзорного ведомства, ежегодно в Зауралье регистрируют случаи гибели детей и подростков на воде. Например, в 2019-2020 годах утонуло 15 человек. Основная причина трагедий, по мнению прокуроров, беспечность родителей: мало того, что они привозят чад на необорудованные пляжи, так и оставляют там малолетних без присмотра.

Досье "РГ"

В соответствии с изменениями в региональном законе об административных правонарушениях за купание несовершеннолетних в неположенном месте граждане заплатят от 2,5 до 5 тысяч рублей штрафа, должностные лица - от 10 до 20 тысяч, организации и предприниматели - от 20 до 40 тысяч рублей.