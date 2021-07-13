Екатеринбуржцам показали подлинный рисунок Леонардо да Винчи

Гвоздь культурной программы, подаренной уральцам Италией - страной-партнером Иннопрома-2021, - выставка "Леонардо да Винчи. Универсальный человек", открытая в Ельцин-центре, на которой представлены экспонаты из Королевской библиотеки Турина и Музея науки и техники Милана. Посетители имеют уникальный шанс увидеть подлинный рисунок да Винчи "Голова девушки". В специально оборудованной "темной комнате", на черной стене, на белом паспарту размещен пожелтевший листок бумаги: кажется, он сам является источником света. На нем 500 лет назад автор Моны Лизы изобразил неизвестную девушку - и от нее невозможно оторвать глаз.

Как и 500 лет назад, от шедевра Леонардо невозможно оторвать глаз. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Другие экспонаты не менее интересны: копии известных рисунков, реконструкции придуманных гением механизмов - "Конструкция крыла" (1953) и "Летательный аппарат с маховыми крыльями" (1952-1953). А на экране в зрительном зале оживают страницы "Кодекса о полете птиц" - знаменитой научной работы, в которой да Винчи пытался понять, как научить людей летать. Факсимильное издание рукописи также бесценно - это экземпляр знаменитого издания 1893 года, подготовленного Федором Сабашниковым.

Культурная программа, подаренная уральцам Италией, продолжается

Исполнен итальянского колорита в эти дни Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ. В его залах разместились сразу три экспозиции. "Вселенная Оливетти: воплощенная утопия", посвященная истории итальянской компании Olivetti, наверняка будет интересна не только тем, кто интересуется дизайном, - она более чем поучительна. Владелец предприятия Адриано Оливетти был инженером, политиком и промышленником. Он считал, что прибыль нужно реинвестировать на благо всего общества, и воплощал свою идею в жизнь. В отдельно взятом городке Ивреа в середине ХХ века Оливетти создал культуру, включающую в себя не только промышленный пласт, но и особые правила стиля, обеспечение благосостояния, урбанистическое планирование.

Знатоки автопрома в восторге от экспозиции "Дизайн автомобилей: модели купе от Нуччо Бертоне. 100 лет итальянского стиля": здесь представлены сразу шесть редчайших автомобилей, два из них - в единственном экземпляре.

- Обе выставки строятся вокруг фигур исторического масштаба, гениев, оставшихся в истории дизайна, - заметил на открытии экспозиций посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Третий выставочный проект - "Параллели. Художественные промыслы Урала и Сицилии" - более камерный, в нем нет столь громких имен. Но именно параллели между исконными видами ремесел наших народов исследовать особенно интересно, любуясь тем, как прихотливо ложится малахитовый узор на тагильский фарфор и как камень, добытый у подножия Этны, становится столешницей кофейного столика в традиционном стиле Кальтаджироне. Одним словом - bellissimo!