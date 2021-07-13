Ямальские газодобытчики стали участниками экспедиции "Тайны Мангазеи"

В конце июня завершилась третья экспедиция историко-географического проекта "Тайны Мангазеи", организованная Региональным отделением Русского географического общества в ЯНАО при участии предприятия "Газпром добыча Ямбург". Двенадцать путешественников прошли древним торговым путем "из Мангазеи - в Новую Мангазею", преодолев около 500 километров по рекам и озерам вдали от цивилизации: от Красноселькупа (ЯНАО) до Старотуруханска (Красноярский край).

Мангазея - первый русский город, построенный в заполярной тундре на реке Таз в начале XVII века. Он обеспечивал российскую казну сибирской пушниной, за что его прозвали "златокипящей государевой вотчиной", ведь меха в те времена ценились не меньше золота и составляли более четверти всех доходов российской казны. Мангазея располагалась в удобном месте, на берегу реки, откуда открывался морской путь, который вел ко многим российским портам. Но жизнь города оказалась недолгой - меньше ста лет: после императорского запрета на передвижение по Мангазейскому пути поселение зачахло.

Сейчас здесь работают археологи. Однако для проекта "Тайны Мангазеи" главной ценностью стали не артефакты, скрывающиеся в земле, а экстремальный маршрут русских промысловиков XVII века, который в этом году смельчаки преодолели под парусами, на веслах и даже волоком. Именно так, без использования двигателя, с соблюдением древних традиций судовождения, прошел "АРХАНГЕЛЪ". Это карбас - двухмачтовое поморское судно, специально предназначенное, чтобы ходить по рекам. Реплику судна построили в начале года в Архангельске. 500-километровый переход стал его боевым крещением, а сам поход по сути - историко-географической реконструкцией: его участники смогли воссоздать и запечатлеть не только способ передвижения своих предков, но и их одежду, обычаи и даже музыкальные инструменты.

Во время путешествия исследователи обнаружили несколько археологических артефактов, чей возраст еще предстоит определить, и множество навигационных знаков и крестов, оставленных первопроходцами и их последователями на вековых лиственницах.

Первопроходцы XVII века оставили зарубки на вековых лиственницах. Фото: Данил Хусаинов

- Маршрут, по которому мы шли, использовался на протяжении 400 лет. И в последние столетия по нему шли люди: и разведчики купца Сидорова XIX века, и беглецы времен гражданской войны, и раскулаченные в 1930-е, и военнообязанные 1940-х. Многие оставили здесь свои инициалы, - рассказал один из участников экспедиции директор Новоуренгойского городского музея изобразительных искусств Алексей Матвеев. - Когда мы находили буквы, это был праздник. Мы ощущали особую связь с теми, кто прошел по этому пути задолго до нас!

Итогом проекта станут фотоальбом и документальный фильм о большом путешествии.

Справка "РГ"

Историко-географический проект "Тайны Мангазеи" предприятие "Газпром добыча Ямбург" реализует с 2018 года. За это время были организованы две экспедиции регионального отделения "Русского географического общества". В 2021-м проект поддержало региональное правительство.