КРОК привез на "Иннопром" решения для цифровой трансформации бизнеса

На выставке "Иннопром"-2021 в Екатеринбурге IT-компания КРОК представила прогрессивные решения для промышленных компаний: от технологии удаленного AR-эксперта и платформы "Цифровой рабочий" до промышленного интернета вещей и инструментов экомониторинга. Данные технологии находятся в фокусе отрасли, переживающей цифровую трансформацию бизнес-процессов.

Были представлены решения на основе технологий индустриального интернета вещей (IIoT) и дополненной реальности (AR), развитие продаж которых КРОК осуществляет совместно с нефтегазохимическим холдингом Сибур. AR-комплекс состоит из двух ключевых компонентов: очков дополненной реальности с камерой и экраном, на который выводится информация, и интегрированной в них мобильной медиаплатформы. Основное назначение AR-комплекса - проведение онлайн-консультаций на производственных объектах. Сервис позволяет задействовать экспертов из любой точки мира без задержек и нарушений информационной безопасности предприятия.

Второй продукт - IIoT комплекс, который позволяет полностью автоматизировать сбор данных с производственного оборудования. На аппаратном уровне он представляет собой сеть взрывозащищенных датчиков температуры и вибрации собственной разработки СИБУРа, устойчивых даже в самых сложных климатических условиях. Продукт на данный момент не имеет аналогов на российском и международном рынке.

Живой интерес вызвал "Цифровой рабочий" - гости в режиме live-демо видели работу платформы на предприятии, а также сами становились участниками ее интерактивной демонстрации. Технология позволяет в качестве одного из сценариев оцифровывать модель поведения сотрудников. Данное решение может закрывать сразу две задачи - повышать безопасность работ и производительность труда сотрудников. Гостям стенда было предложено примерить "умные" гаджеты, входящие в состав решения - каску, браслет и испытать, что произойдет, если зайти в "опасную" зону без средств индивидуальной защиты. Помимо прочего, участники могли пройти предсменный осмотр на терминале самообслуживания так, как это делают работники предприятий опасного производства, в том числе водители.

На стенде был представлен широкий комплекс решений для горнодобывающей отрасли, инструменты для строительства инженерной и ИТ- инфраструктуры, а также решение для QR-кодирования продукции и работы с рекламациями. Эксперты КРОК поделились опытом применения этого инструмента в Группе НЛМК.

В дни выставки представители промышленных компаний посетили лекторий, где технические специалисты КРОК проводили интерактивные демонстрации, в том числе - по применению Big Data в промышленности. Один из последних кейсов КРОК в области больших данных - прототип корпоративного Data Lake, релиз которого состоялся в дни проведения "Иннопрома". Решение разработано совместно с экспертами Центра цифровых технологий и данных "Норникеля". Теперь "Норникель" сможет минимизировать риски выхода продукции за технологические нормы и улучшить контроль за выполнением производственного плана.

В день открытия выставки в рамках деловой программы Олег Терехов, заместитель генерального директора - директор по работе с предприятиями горно-металлургического комплекса ИТ - компании КРОК выступил на круглом столе ТАСС "Экология - новая ответственность бизнеса", где ведущие представители отрасли обсудили перспективы и технологии для перехода на "зеленую" бизнес-модель производства в российской промышленности, ESG-стратегии и пр. Вопросы влияния на экологию всегда были в фокусе промышленных предприятий и государства, но на фоне пандемии COVID-19 внимание инвесторов к ESG-индексам только растет, считают эксперты. Участники круглого стола пришли к выводу, что переход на "чистые" технологии и ответственное инвестирование в российских реалиях только получает свое развитие и набирает обороты. Олег Терехов и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач сошлись во мнении, что внедрение принципов ESG - это долгосрочный процесс, требующий в том числе технологического перевооружения промышленных предприятий и поддержки со стороны государства. С ними согласились все участники круглого стола, включая представителей промышленных предприятий. Спикеры согласились, что, несмотря на очевидные преимущества стратегии ответственного инвестирования, до сих пор остаются вопросы, требующие доработки, например, в части определения понятия "зеленых" проектов и разработки их таксономии. Представители бизнеса также обсудили текущее положение дел на производствах и высказали мнение, что эффект в области внедрения ESG-принципов даст только комплексный интегрированный подход, начиная с обеспечения безопасности сотрудников на местах, заканчивая глобальными стратегическими мероприятиями на уровне регионов.