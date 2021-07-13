На Ямале построят стеклянный отель, чтобы смотреть северное сияние

На Ямале появится отель с панорамным остеклением и совершенно прозрачной крышей, чтобы туристы со всего мира могли наблюдать одно из самых завораживающих и загадочных явлений на планете - северное сияние.

"Глэмпинг-парк. Купольный отель" стал одним из победителей конкурса проектов на гранты губернатора Ямала по развитию туристической индустрии региона.

Стеклянный отель построят в загородном комплексе "Ямал-Парк" недалеко от поселка Горнокнязевск уже в следующем году. Этот отель будет первым в регионе. Туристы смогут наблюдать за северным сиянием прямо из своих номеров, невзирая на температуру за окном. Сегодня подобные отели есть только в Финляндии и Норвегии, и от желающих в них поселиться нет отбоя. "Охотники" за северным сиянием приезжают в них из разных стран мира.

Отметим: в конкурсе проектов на гранты от губернатора в области внутреннего и въездного туризма в двух номинациях определены в общей сложности восемь победителей. Все они разделят 7 000 000 рублей.

В направлении "Создание новой и улучшение действующей туристской инфраструктуры, совершенствование деятельности организаций индустрии гостеприимства на территории округа" конкурсная комиссия выбрала шесть победителей. Каждый из них получит один миллион рублей на реализацию своего проекта, в том числе и "Глэмпинг-парк. Купольный отель".

Еще один победитель, индивидуальный предприниматель из Аксарки, направит свой миллион на проект "Дооснащение действующей рыболовной базы". На полученную субсидию он купит лодки и моторы для них.

По словам предпринимателя, в Приуральском районе сегодня нет общедоступных объектов подобного назначения. Есть туроператоры, предлагающие туры выходного дня, поездки в стойбища к оленеводам, но проката рыболовной техники нет. Отлично это понимая, предприниматель решил развивать бизнес именно в этом направлении.

В номинации "Разработка и реализация новых туристских маршрутов" определены два победителя. Один из них, предприниматель из Салехарда, получил 917 400 рублей на реализацию проекта "ЯмалЯха". По задумке автора, туристы смогут отправиться изучать малые реки региона уже в следующем году.

Это проект, в основе которого лежит создание комбинированного туристического продукта по изучению малых рек с последующим созданием на их основе разветвленной сети водно-пешеходных туристических маршрутов. Проект "ЯмалЯха" не имеет аналогов, поскольку в округе нет конкурентов, занимающихся сплавами на легких лодках-пакрафтах и на SUP-бордах.

Подчеркнем: конкурс на гранты губернатора главы региона проводит ежегодно с 2012 года департамент молодежной политики и туризма Ямала. С 2018 года объем субсидии составляет семь миллионов рублей. За десять лет проведения конкурса представлено почти 400 проектов, финансовую поддержку получили 50 предпринимателей.