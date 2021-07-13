На Среднем Урале ограничили мероприятия с участием более тысячи человек

В Свердловской области из-за роста случаев COVID-19 решили ограничить проведение всех массовых мероприятий, в которых планируется участие более тысячи человек. Решение касается и тех событий, что проходят на улице.

О запрете рассказал сегодня заместитель губернатора региона Павел Креков во время очередного брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что мера связана с появлением постановления главного санитарного врача России.

- В условиях подъема заболеваемости проведение любых массовых мероприятий должно быть минимизировано. Так, никакие концерты, праздники и так далее, рассчитанные на количество человек более тысячи, даже на свежем воздухе проводиться не должны, - сказал Павел Креков.

Он отметил, что организаторы таких событий должны согласовывать их с Роспотребнадзором. Например, в Екатеринбурге летом ожидается проведение Дня города, крестного хода в рамках "Царских дней", а также Дня строителя и Курбан-байрама. По данным чиновника, эти мероприятия пока не согласовывали, а управление Роспотребнадзора относится к их проведению негативно.

По данным оперштаба. за последние сутки в области зарегистрировано 459 новых случаев заболевания. Всего с болезнью столкнулись 98 592 свердловчанина. Выписано 412 человек. Всего с болезнью справились 91 790 пациентов. Погибло 13 человек. Общее количество жертв коронавируса в регионе составляет 4 040.