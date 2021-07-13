На Урале женщина отсудила 300 тысяч за задержку передачи квартиры

Свердловский областной суд рассмотрел дело о задержке передачи новой квартиры в Екатеринбурге покупательнице и решил взыскать с застройщика неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы на представителя.

Женщина купила квартиру в Академическом районе. В течение определенного срока застройщик должен был подготовить нужные документы и до 30 августа 2020 года передать квартиру, однако этого не произошло, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В октябре покупательница подала претензию с просьбой озвучить, когда жилье окажется в ее распоряжении. Через месяц она написала еще одну претензию, в которой требовала передать квартиру и полный пакет документов до 18 ноября 2020 года. Вдобавок она попросила выплатить неустойку в течение пяти дней после подписания акта приема-передачи.

В итоге, женщина получила квартиру только 2 декабря 2020 года. Она предложила продавцу заключить досудебного соглашения. Неустойку и убытки, которые ей должны возместить, она оценила почти в полтора миллиона рублей. Застройщика не устроил такой вариант, и покупательница пошла в районный суд, где помимо этих денег запросила штраф и компенсацию морального вреда - 20 тысяч рублей, расходы по найму квартиры - 79,5 тысяч, расходы на представителя - 50 тысяч.

Суд первой инстанции требования частично удовлетворил и взыскал неустойку - 200 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 тысяч рублей, штраф в размере 101 тысячи рублей, а также расходы по оплате услуг представителя - 25 тысяч рублей. Истца решение не устроило, она подала жалобу в областной суд. Она не согласилась с отказом взыскать расходы на арендованное жилье, а также требовала увеличить размер неустойки и компенсации морального вреда.

Суд решил, что обратившаяся не доказала необходимость аренды жилья в период задержки передачи купленной квартиры. Размер неустойки суд посчитал разумным и соразмерным, поэтому решение первой инстанции осталось без изменений.