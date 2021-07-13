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13.07.2021 16:53
Рубрика: Культура

Тюменский театр поставил рэп-драму о конфликте отцов и детей

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 157(8508)
В финале 27-го сезона Тюменский молодежный театр "Ангажемент" имени Виктора Загоруйко пригласил зрителей на рэп-драму "Март и Слива" в постановке Оксаны Погребняк, режиссера белгородского театра "Новая сцена-2". Еще в апреле эскиз по пьесе драматурга Екатерины Бизяевой победил в конкурсе зрительского голосования местной лаборатории "12+", завоевав законное место в репертуаре. Лучше, если на показ придут семьи с детьми, ведь в историю, компактно упакованную в час с небольшим, стоит окунуться именно так - сидя рядом, взявшись за руки.

Тему попадания ребенка под влияние "групп смерти" в соцсетях драматург взяла не случайно - Екатерина сама мама подростков.

Фото: Юрий Хозяинов
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- Когда-то я была домохозяйкой. Леплю, значит, котлеты на кухне. Фоном - ток-шоу в телевизоре. Как же захотелось запустить фаршем в эти говорящие головы! Люди, вы спрашиваете: как помочь детям? Перестаньте кричать в эфире, зайдите в комнату, поговорите с сыном, с дочерью, - рассказала Бизяева о том, как нашла идею для материала.

Ее герой - 14-летний Вячеслав, Слава. Родители разводятся. Одноклассники не понимают. В соцсети на Славу выходит незнакомец, - Слава становится Сливой. Он скоро созреет, вернее, дозреет.

Изначально выбрав счастливую, автор отправляет на высоту вслед за ребенком его маму, где они прощают друг друга, Слива возвращает Славу, где угадывается начало новой истории.

Зрителей рассадили в зале и на сцене, как в ток-шоу

После показа зрители, которых рассадили в зале и на сцене, как в ток-шоу, и разрешили снимать действо на телефоны, не спешили убегать. Молодежь делилась впечатлениями, не стесняясь открываться чужим людям. От взрослых звучали предложения выносить проблему на более масштабный уровень. Завлит "Ангажемента" Валерий Шергин на сей счет категоричен: зачем другие площадки, когда можно просто ходить в театр - поодиночке, парами, с компанией, видеть, обсуждать.

Фото: Екатерина Христозова
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"Март и Слива" - слепок сегодняшней жизни, исповедь под перекрестным огнем бумажных самолетиков, запущенных артистами. На одной чаше - россыпь афоризмов ("Интернет вошел в дома, как свет и вода", и т.д.) и ярлыков в виде виртуальных отношений, ненужных советов из каждой форточки. На другой - всего одно предложение: "Никто лучше родителей не скажет ребенку, как любит его". Театр настаивает: перевесить должно второе.

- Наш спектакль - толчок для диалога взрослых и детей. Там есть фраза - "не о том плачем"… Современным детям не надо выживать, как выживали их родители, бабушки-дедушки. Надо беспокоиться, переживать о родных. Решаема любая проблема, кроме смерти, - высказалась режиссер Оксана Погребняк.

Хочу сказать ей спасибо за смелость, за почти фантастическое расширение малой сцены до школьного класса, квартиры, телевизионной студии, улицы, крыши. А актерам, особенно Николаю Давыдову в роли Сливы и Екатерине Зориной в роли мамы, - за стремительность, внимание к мелочам. Спектакль, надеюсь, будет жить до тех пор, пока в наших домах, как вода и свет, есть Интернет, и много-много дольше.

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