УФАС: Какое наказание грозит за телефонный спам и рекламу на грани фола

По данным Центробанка, в Свердловской области наконец-то замедлилась продовольственная инфляция. Так, если в феврале прирост цен на фрукты и овощи составлял 17 процентов, то в мае - уже 3,4. А некоторые позиции, например апельсины и лимоны, сегодня стоят даже дешевле, чем год назад.

В целом продовольственная инфляция в регионе в мае составила 5,3 процента, что немного ниже среднероссийской - 6 процентов. Причин тому несколько, говорят аналитики. Во-первых, постепенно снимают ограничения на поставки импортных овощей, фруктов и ягод. Во-вторых, на Среднем Урале высокая концентрация торговых сетей. В-третьих, хорошая обеспеченность молоком местного производства. Совпадает ли официальная статистика с нашими ощущениями как потребителей? Если огурцы, помидоры и яблоки за последний месяц действительно заметно подешевели, то килограмм куриного филе, несмотря на соглашение с производителями о сдерживании роста цен, дешевле 300 рублей не найти. Куриные яйца подскочили с 45-55 рублей до 65-75. Молочная продукция пока держится на старых позициях.

На деловом завтраке мы спросили у руководителя Свердловского УФАС России Дмитрия Шалабодова, почему антимонопольная служба с начала пандемии не зафиксировала ни одного факта сговора на продовольственном рынке, хотя периодически возникал шум то по поводу цены гречки, то по поводу имбиря.

- Потому что мы оцениваем ситуацию не одномоментно, а в динамике. У каждого продукта есть сезонный период всплеска и снижения цен. Например, куриные яйца всегда дешевеют летом: их мало покупают, люди в отпусках и на дачах, заводят подсобное хозяйство, - пояснил он. - Временное удорожание свеклы и моркови связано с тем, что подошли к концу запасы прошлого года. Сейчас овощи активно везут из Средней Азии, если не поставят заслоны на границе из-за ковида, через пару недель ситуация стабилизируется. Стоимость свежей капусты, к примеру, уже снизилась на восемь процентов. Больше всего поднялся в цене репчатый лук - на 21 процент - и картофель - на 29, потому что продают уже свежий урожай.

Почему замораживание цен не дает эффекта, которого ждут жители?

Дмитрий Шалабодов: Я больше сторонник использования экономических рычагов: пошлин, запрета на вывоз. На гречку ввели вывозные пошлины, на экспорт пшеницы квотирование - и сразу стоимость стабилизировалась, независимо от мировой конъюнктуры.

В магазины не берут на реализацию муниципальные газеты и журналы. Даже обращение редакций к губернаторам Челябинской и Свердловской областей пока не помогло. Что вы можете посоветовать?

Дмитрий Шалабодов: Печатная пресса под закон о торговле не попадает, там речь только про продукты. Газетам и журналам надо стать продуктом первой необходимости.

В Екатеринбурге 127 киосков "Роспечати" плюс мелкие операторы. У многих договоры заключены на три года, срок истекает накануне Универсиады - предприниматели опасаются, что их под шумок выкинут из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Дмитрий Шалабодов: С теми, кто уже включен в схему размещения НТО, соглашения обязаны перезаключить. Единственный случай, когда договор могут прекратить, - размещение киоска в охранных зонах линейных объектов: мостов, газопроводов, ЛЭП и т. п. Это касается не только НТО, но и парковок, детских площадок.

Как быть, если киоск прессы сносят под предлогом, что он стоит на теплотрассе, а соседний с шаурмой не трогают?

Дмитрий Шалабодов: Мы отправили мэру Екатеринбурга Алексею Орлову письмо с просьбой разобраться в работе департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ): на каком основании выдают преференции одним НТО, а другие демонтируют и тут же это место отдают третьему предпринимателю? Начиная с 2018 года в управление поступило 39 заявлений на предоставление преференций. Но методики рассмотрения таких заявлений у ДУМИ нет, не понятны основания отказа заявителям, порядок расчета льготной арендной платы. Здесь мы бы хотели видеть единообразную практику, чтобы все хозяйствующие субъекты были в равных условиях. Муниципалитеты, согласно распоряжению правительства РФ от 30 января 2021 года, должны всячески способствовать обеспечению продовольственной безопасности и стимулировать предпринимательскую активность. То есть продлевать договоры на размещение НТО без аукционов и обеспечивать необходимое количество мест под киоски.

Минцифры РФ готовит законопроект о проверке телефонных номеров. Что бы вы посоветовали включить в него с учетом опыта борьбы с телефонным спамом?

Дмитрий Шалабодов: За спам УФАС привлекает к ответственности операторов первого уровня в рамках закона о связи. А они в дальнейшем могут выставить регрессные требования рекламодателю или операторам 2-4-го уровня. Пришли мы к такой схеме опытным путем, потому что многочисленные попытки найти владельца номера, от которого исходит реклама, выводили то на мелкого ИП, то вообще на обычного гражданина, который проживает за границей или где-нибудь в глубинке.

Конечно, это не нравится "большой тройке". Хотя штраф потом перекладывается на других, сам факт и негативное освещение в СМИ плохо отражаются на имидже компаний. Поэтому они сейчас ратуют за изменения закона о связи. Я считаю, в этом необходимости нет: правовые механизмы работают.

Рынок всколыхнул рекламный ролик компании "Брусника", где маленькая девочка показывает средний палец хрущевкам. Комиссия УФАС нашла в нем признаки нарушений сразу двух статей ФЗ о рекламе. Каким будет штраф?

Дмитрий Шалабодов: На компанию наложен административный штраф в 100 тысяч рублей. Решение о признании рекламы ненадлежащей сейчас оспаривается "Брусникой" в Арбитражном суде Свердловской области. Хотя вопрос: выиграла или проиграла она от такой пиар-акции? Предполагаю, провокационный ролик сделали сознательно, чтобы вызвать недовольство у определенных людей.

У потребителей мнения полярные. Кому-то ролик показался "прикольным", а кто-то возмутился. С точки зрения закона это однозначно нарушение: в рекламе использован непристойный жест, ролик формирует негативное отношение к жителям хрущевок, у одних детей создает комплекс неполноценности, у других - чувство превосходства от переезда в новое жилье.

Ключевой вопрос

Одно из ваших ноу-хау - формулировка "информационное насилие".

Дмитрий Шалабодов: Суд ее поддержал. А как еще назвать то, что человека без его согласия навязчиво агитируют полечить зубы, оформить кредитку или купить что-то?

За пять месяцев нам поступило 238 жалоб на спам-звонки, в каждой изложено по нескольку фактов. Большинство споров сводится к тому, что рекламодатель согласие у абонента все-таки получил, но ненадлежащим способом. Чтобы уменьшить их количество, надо в принципе запретить распространение рекламы в виде звонков на мобильные телефоны. Во-вторых, ввести солидарную ответственность операторов связи и владельцев номеров, с которых поступают нежелательные сообщения. Возможно, тогда появятся стимулы пресечь их технически еще на стадии попадания в сеть. В-третьих, повысить размер штрафа за массовый рекламный обзвон. Сейчас для ИП он составляет всего 4-20 тысяч рублей, а при наличии его в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства штраф вообще заменяется на предупреждение.