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13.07.2021 16:10
Рубрика: Власть

В курганскую глубинку провели газ по новой пятилетней программе

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 157(8508)
В деревне Козино Щучанского района праздник: пришло долгожданное голубое топливо. Этого события местные жители ждали семь лет. В числе счастливчиков - Владимир и Лидия Абрамовских. Хозяева уже купили и подключили газовую плиту. Даже успели напечь блинчиков к приезду гостей. Раньше дом отапливали дровами, а еду готовили на привозном баллонном газе.

- Теперь совсем другое дело! - довольны супруги.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Задавшей вопрос Путину пенсионерке объяснили, почему у нее нет газа

В Козино 350 жителей, 134 дома. Газовые стояки подведены к каждому, но к газу подключены пока 18 домов. У некоторых на приобретение оборудования, плиты, присоединение к газу и монтаж системы отопления ушло 100 с лишним тысяч. Затраты оправдаются за два-три года, подсчитали жители, зато потом пойдет экономия. Кроме жилья, в Козино планируют газифицировать фельдшерско-акушерский пункт, начальную школу. Местные власти надеются, что природный газ даст толчок развитию новых производств и привлечет инвесторов.

В 2021-м голубое топливо ждут еще в четырех щучанских селах - Петрушино, Пивкино, Майке, Каясане. Благодаря новому 42-километровому межпоселковому газопроводу появилась техническая возможность для газификации 1069 домовладений, семи котельных, подающих тепло на социальные объекты, крупный агрохолдинг и мукомольный завод, подчеркивают в региональном профильном департаменте.

В Курганской области собственных запасов природного газа нет. Его регион получает по двум магистральным газопроводам и отводам. Потребителям доставляют от 21 газораспределительной станции по межпоселковым газопроводам. По данным за прошлый год, уровень газификации в Зауралье составлял 52,7 процента, в том числе в городах - 65,4, сельской местности - 36,9. В десяти районах, где живет более 150 тысяч человек, газоснабжение полностью отсутствует.

Этот пробел должна восполнить новая региональная программа на 2021-2025 годы. На ее реализацию предполагается направить свыше 20 миллиардов рублей. Из них почти 17,5 миллиарда планирует вложить инвестор. Это в 11,4 раза больше, чем за предыдущие пять лет, - огромная сумма, если сравнивать и с аналогичными программами Зауралья прошлых лет, и с другими регионами. В результате сетевой газ подведут к 116 городам и селам. Ожидается, что за пять лет уровень газификации жилья превысит 60 процентов.

А как у соседей?

Штаб по развитию газификации создан в Свердловской области. Новую структуру сформировали по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, чтобы усилить контроль за исполнением намеченных планов и не допустить просчетов при подключении к голубому топливу жилых домов. Возглавляет штаб министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Путин поручил быстрее газифицировать города из программы "Чистый воздух"

Напомним: жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина во время прямой линии с президентом рассказала, что к ее дому уже несколько лет не могут провести газ, хотя рядом стоит газифицированный коттедж мэра. Владимир Путин в ответ заявил, что проблема будет решена: трубу до дома пенсионерки должны провести бесплатно, а внутри участка "что-нибудь придумают". Тут же к Светлане приехал глава Краснотурьинска Александр Устинов - посмотреть, "что можно придумать", и пообещал дать газ к 2023 году. Пока же волонтеры привезли пенсионерке березовые дрова.

По данным департамента информационной политики региона, средний уровень газификации жилфонда на Среднем Урале составляет 76,2 процента, что на 6,2 процента выше общероссийского показателя. В целом по стране к 2023 году намечено газифицировать 82 процента домов.

Светлана Добрынина, Свердловская область

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