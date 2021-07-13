Замглавы Пенсионного фонда по Челябинской области задержан за взятку

В Челябинске в ходе оперативной разработки полиции задержан замглавы регионального управления Пенсионного фонда. Чиновника взяли с поличным при получении взятки в размере трех миллионов рублей, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- Вчера, 12 июля обвиняемый получил взятку на сумму более трех миллионов рублей от представителя частной охранной организации, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Деньги ему передавались за заключение договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда. После задержании подследственный вину в совершении преступления признал.

По факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом им лишением права занимать определенные должности еще на 15 лет.

Расследование продолжается. Теперь следствию предстоит проверить всю служебную деятельность чиновника на предмет совершения других злоупотреблений. В региональном управлении Пенсионного фонда он курировал работу общего отдела, отдела капитального строительства и ремонта, административно-хозяйственного отдела, отдела закупок и некоторых других. Другими словами, вел всю хозяйственную деятельность и как указано на сайте ведомства, отвечал за "рациональное использование капитальных вложений и повышение их эффективности"

С задержанным проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в СК.