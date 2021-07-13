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13.07.2021 16:45
Рубрика: Экономика

Регионы включат в рейтинг вовлеченности в туристический нацпроект

Текст: Евгений Гайва
В России в начале августа разработают механизм рейтингования регионов по степени их вовлеченности в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Как отметил вице-премьер, в России начинают работать механизмы нацпроекта. С этого года инвесторы будут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета на эти цели будет выделено около 19 млрд рублей. "Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 млрд рублей. Благодаря национальному проекту мы сможем в горизонте 3-7 лет обеспечить существенное наращивание гостиничной базы в субъектах страны", - приводит слова Чернышенко пресс-служба по итогам первого заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма.

Фото: РИА НОВОСТИ
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Первые льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей бизнес получит уже этой осенью, добавила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Для этого Ростуризм будет субсидировать банки в размере ставки рефинансирования. Она также отметила, что в рамках нацпроекта поэтапно запускаются меры поддержки бизнеса. В частности, очередной грантовый конкурс на поддержку малого и среднего бизнеса в туризме пройдет этой осенью. Начать реализацию проектов можно будет с 2022 года. Механизм реализуют через субсидии регионам. На эту меру предусмотрено 2 млрд рублей. Гранты выделяются на создание кемпингов и модульных некапитальных средств размещения, обустройство пляжей и турмаршрутов, создание мобильных аудиогидов, создание безбарьерных условий для туристов и другие цели.

По словам генерального директора корпорации "Туризм.рф" Сергея Суханова, процесс получения льготных кредитов оптимизирован. Общее время отбора банков и заемщиков снизится как минимум вдвое, до 108 календарных дней, что почти на три месяца меньше существующего нормативного срока.

В совещании также приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти президент Российского Союза предприятий туристской индустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Алексей Кожевников, другие представители туриндустрии и общественности.

Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Развитие туризма в России

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