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13.07.2021 19:32
Рубрика: Культура

Рэпер KTS Dre убит 64 выстрелами в упор

Текст: Александр Алексеев
Фото: instagram.com/bigdrekoshit Фото: instagram.com/bigdrekoshit
Фото: instagram.com/bigdrekoshit

31-летний американский музыкант, настоящее имя которого Лондре Сильвестр, застрелен в Чикаго. Об этом сообщает популярное издание Sun. Убийцы подстерегли рэпера и изрешетили его пулями. А после этого сели в припаркованный неподалеку автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Задержать их по горячим следам не удалось.

Фото: EPA-EFE/RINGO CHIU
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После нападения, KTS Dre доставили в госпиталь, но врачи оказались бессильны, поскольку многие ранения оказались несовместимыми с жизнью. При этом выстрелы убийц случайно ранили и двух оказавшихся рядом женщин 35 и 60 лет.

Полиция пока не дает своих версий причин происшедшего, но при расследовании, очевидно, будет учитывать тот факт, что рэпер и сам недавно вернулся из мест заключения. Он давно был связан с криминалом и четырежды отбывал тюремные сроки. Причем три из них получил за незаконный оборот наркотиков.

Кстати

Подобные криминальные разборки нередки в среде рэп-музыкантов, и почти не случаются с рокерами или исполнителями поп-музыки. Только в течение года были застрелены рэперы Лил Яс, Houdini и Pop Smoke. А 23-летний рэп-исполнитель Silento задержан полицией по подозрению в убийстве своего двоюродного брата.

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

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