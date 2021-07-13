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13.07.2021 10:14
Рубрика: Власть

Россия направила ноту США из-за кражи ж/д указателя американским дипломатом

Текст: Юрий Чернов

Министерство иностранных дел России направила соответствующую ноту посольству США по факту кражи одним из сотрудников американской дипмиссии железнодорожного указателя. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Она заявила, что после того, как МИД и российские правоохранительные органы направили соответствующий запрос и ноту в американское посольство, Госдеп принял решение о возвращении этого сотрудника в США. Поскольку, как пояснила Мария Захарова, в данном случае речь шла о снятии с этого сотрудника дипломатического иммунитета, чтобы придать его местному суду.

"Но они сделали по-другому, что тоже в дипломатической практике не новость, они регулярно так поступают: они просто отправили его домой", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Напомним, накануне Захарова рассказала, что момент кражи указателя стрелочного перевода, находившегося на разъезде у железнодорожной станции Осташков Тверской области, попал на видео.

"Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета", - написала Мария Захарова, добавив, что действия американского дипломата подвергли опасности жизни и здоровье пассажиров поездов, проходящих по этому отрезку путей.

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