РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" осенью

По его словам, о российском препарате уже есть много позитивной информации, а ВОЗ уже провела необходимую инспекцию.

"Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдет, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение", - уточнил Дмитриев.

Сейчас "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.