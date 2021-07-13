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13.07.2021 13:49
Рубрика: Экономика

РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" осенью

Текст: Матвей Линник
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса "Спутник V" осенью. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

По его словам, о российском препарате уже есть много позитивной информации, а ВОЗ уже провела необходимую инспекцию.

Фото: Nature
Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"

"Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдет, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение", - уточнил Дмитриев.

Сейчас "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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