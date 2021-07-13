РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" осенью

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса "Спутник V" осенью. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
По его словам, о российском препарате уже есть много позитивной информации, а ВОЗ уже провела необходимую инспекцию.
"Мы ожидаем одобрения осенью. Мы ожидаем, что оно произойдет, возможно, в сентябре или октябре, но, конечно, это их решение", - уточнил Дмитриев.
Сейчас "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.