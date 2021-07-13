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13.07.2021 11:57
Рубрика: Власть

Рябков: РФ усилит помощь преследуемым правоохранителями США россиянам

Текст: Алексей Чуриков

Правоохранительные органы США продолжают "охоту на россиян". При этом американские власти откровенно отвергают положения договора между Россией и США о правовой помощи по уголовным делам. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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В тех случаях, когда правоохранители США имеют потенциальные претензии к нашим согражданам, следует работать в заданных рамках, "а не заниматься похищениями и нападениями, не злоупотреблять механизмами выдачи, которые у США есть с целым рядом государств".

"Мы будем умножать наши возможности оказания правовой помощи тем, кто уже оказался в сложной ситуации с точки зрения адвокатского содействия, гарантированного доступа к ним представителя российского посольства или консульства", - подчеркнул Сергей Рябков.

Заместитель министра обратился к россиянам с призывом воздержаться от заграничных поездок, если у граждан имеются основания полагать, что власти США могут в силу тех или иных причин иметь к ним претензии.

"Потому что можете оказаться в ситуации, в которой уже оказались более 60 граждан РФ, попавшие в тяжелейший оборот, когда столкнулись с арестами по американским ордерам, а в ряде случаев с прямым захватом по указанию американских спецслужб или с их участием", - отметил Рябков.

Он также подчеркнул, что МИД России продолжит работу, чтобы добиться возвращения отбывающих наказание в США россиян. "Мы как ведомство сделаем все для того, чтобы приблизить этот момент, когда семьи Константина Ярошенко, Виктора Бута воссоединятся, когда домой вернется Роман Селезнев, когда многие другие наши соотечественники, оказавшиеся в столь тяжелой жизненной ситуации, смогут вернуться домой", - заявил замминистра.

Рябков также подчеркнул, что на данный момент нет ясности, как это может произойти и на какой основе, поскольку те варианты и те предложения, которые Москва неоднократно направляла Вашингтону, не находят отклика с американской стороны.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Дело Виктора Бута Дело летчика Ярошенко

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