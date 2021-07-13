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13.07.2021 21:33
Рубрика: Экономика

Россия направит в Египет делегацию для оценки безопасности туристов

Текст: Евгения Думанская

В Египет будет направлена российская делегация, которая оценит эпидситуацию в стране, профилактику в местах размещения туристов и возможности местных медучреждений, сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: iStock
Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета

Глава ведомства Анна Попова и руководитель Ростуризма Зарина Догузова провели видеоконференцию с представителями Египта во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани.

"Российская сторона отметила, что важным вопросом в осуществлении взаимных туристических потоков является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, в ближайшее время будет подписан меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями между странами.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года после авиакатастрофы, признанной терактом. 8 июля президент Владимир Путин отменил указ, запрещающий полеты на египетские курорты.

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