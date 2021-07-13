Россияне в пандемию подсели на шоколад

В России за время пандемии продажи шоколада за год выросли на 9%, а шоколадных конфет - на 45%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического ресурса "Чек Индекс".

Средний чек на покупку шоколада во втором квартале этого года составил 399 рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего тратились на шоколад в Ленинградской области, Приморском крае и Хакасии - более 500 рублей за один поход в магазин.

Средний чек покупки шоколадных конфет вырос на 28% процентов по сравнению с прошлым годом и составил 185 рублей. Самыми популярными среди россиян оказались шоколадные конфеты с мягкой начинкой в коробке, весовые шоколадные конфеты с твердой начинкой и маленькие шоколадные батончики. Больше всего на сладости тратят жители Якутии, Иркутской и Омской областей.

"Привычка чаще обращаться к шоколаду и конфетам, сформировавшаяся за время домашнего времяпровождения, не ослабела даже в весенние месяцы, когда многие стремятся привести себя в форму и занимаются спортивными занятиями", - заключили эксперты.