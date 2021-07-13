Российский Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, РЛС Южного военного округа обнаружили воздушную цель, приближающуюся к границе России.

В воздух был поднят истребитель Су-30​​​. Экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США.

Американский самолет-разведчик был взят на сопровождение от госграницы, после этого Су-30 вернулся на аэродром базирования.