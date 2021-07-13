"Сатирикон" открыл режиссерскую лабораторию "Дебюты"

В "Сатириконе" начинает работу режиссерская лаборатория "Дебюты". Три выпускника режиссерской Мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе - Мурат Абулкатинов, Александр Локтионов и Георгий Мнацаканов - поэкспериментируют вместе с артистами театра. А осенью эскизы своих первых спектаклей представят на суд худрука "Сатирикона" Константина Райкина. Именно он решит, чей спектакль войдет в репертуар театра.

"Среди молодых режиссеров, учеников Сергея Женовача, всегда есть очень перспективные. Егор Перегудов, нынешний главный режиссер РАМТа, поставивший в "Сатириконе" два спектакля, и Александр Коручеков, художественный руководитель курса в ВШСИ, тоже его ученики. Поэтому есть серьезное основание надеяться на перспективность работ этих трех выпускников курса Женовача", - делится своими ожиданиями Константин Райкин и надеется увидеть на сцене убедительные работы молодых режиссеров.

Участники лаборатории готовы удивлять. Мурат Абулкатинов рискнул взяться за шекспировскую "Двенадцатую ночь", Александр Локтионов ищет вдохновения в рассказе Антона Чехова "Дама с собачкой", а Георгий Мнацаканов готовит сцены по произведениям Даниила Хармса. Все трое получат возможность плотно поработать с любыми артистами из труппы театра и свободный доступ к репетиционным площадкам.