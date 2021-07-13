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13.07.2021 17:33
Рубрика: Культура

"Сатирикон" открыл режиссерскую лабораторию "Дебюты"

Текст: Наталья Лебедева
В "Сатириконе" начинает работу режиссерская лаборатория "Дебюты". Три выпускника режиссерской Мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе - Мурат Абулкатинов, Александр Локтионов и Георгий Мнацаканов - поэкспериментируют вместе с артистами театра. А осенью эскизы своих первых спектаклей представят на суд худрука "Сатирикона" Константина Райкина. Именно он решит, чей спектакль войдет в репертуар театра.
Фото: Пресс-служба театра "Сатирикон" Фото: Пресс-служба театра "Сатирикон"
Фото: Пресс-служба театра "Сатирикон"

"Среди молодых режиссеров, учеников Сергея Женовача, всегда есть очень перспективные. Егор Перегудов, нынешний главный режиссер РАМТа, поставивший в "Сатириконе" два спектакля, и Александр Коручеков, художественный руководитель курса в ВШСИ, тоже его ученики. Поэтому есть серьезное основание надеяться на перспективность работ этих трех выпускников курса Женовача", - делится своими ожиданиями Константин Райкин и надеется увидеть на сцене убедительные работы молодых режиссеров.

Фото: Евгений Матвеев
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Участники лаборатории готовы удивлять. Мурат Абулкатинов рискнул взяться за шекспировскую "Двенадцатую ночь", Александр Локтионов ищет вдохновения в рассказе Антона Чехова "Дама с собачкой", а Георгий Мнацаканов готовит сцены по произведениям Даниила Хармса. Все трое получат возможность плотно поработать с любыми артистами из труппы театра и свободный доступ к репетиционным площадкам.

Культура Театр Драматический театр

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