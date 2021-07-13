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Текст:   Василий Кошкин 
14:41 13.07.2021

Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам

Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Фото: iStock
Как семейная ипотека может сыграть против однокомнатных квартир

"Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу", - отметили в банке.

Иностранцы могут взять кредит на покупку как готового, так и строящегося жилья, а также на приобретение загородной недвижимости, гаража и на строительство жилого дома.

Условия кредитования отличаются от программ, доступных россиянам. Так, иностранцы не смогут рассчитывать на ипотечные госпрограммы, акции и спецпредложения.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что за первое полугодие 2021 года было 936 тысяч ипотечных кредитов, что стало рекордным показателем за всю историю российского ипотечного рынка. Общая сумма выданных кредитов составила 2,69 триллиона рублей.