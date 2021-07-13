"Северный поток-2" могут приспособить для транспортировки водорода

Газопровод "Северный поток-2" через десять лет лет будет готов к транспортировке водорода. Об этом заявил исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варинг в интервью газете Handelsblatt.

"В целом кажется весьма реалистичным, что не позднее чем через десять лет мы сможем добавлять водород в одну или обе линии и таким образом транспортировать его", - сказал он.

По словам Варнига, сейчас проходят соответствующие материально-технические испытания, которые осложняются угрозой введения новых санкций.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

По данным исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, работы завершены на 98 процентов, при этом одна из ниток достроена полностью. Он ожидает, что строительство будет окончено к концу августа.