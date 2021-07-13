Шесть человек погибли в Киргизии при сходе селевого потока

В Киргизии селевой поток унес восемь человек, шестеро погибли. Об сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

По информации ведомства, трагедия случилась в сельском округе Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области. Стихия разрушила мост и размыла дорогу, ведущую на высокогорное пастбище.

На пульт дежурного поступило сообщение о том, что на джайлоо Мал-Калды под мощным грязевым потоком оказались несколько жителей, пасших там скот, а также пятилетний ребенок.

На место выехали спасатели, который по прибытии развернули операцию по поиску пропавших и спасению выживших.

Пока удалось найти тела шестерых. На данный момент поиски ребенка и еще одного пастуха продолжаются.