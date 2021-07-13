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13.07.2021 10:14
Рубрика: В мире

Шесть человек погибли в Киргизии при сходе селевого потока

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

В Киргизии селевой поток унес восемь человек, шестеро погибли. Об сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

Фото: Пресс-служба "Крымавтодора"
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По информации ведомства, трагедия случилась в сельском округе Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области. Стихия разрушила мост и размыла дорогу, ведущую на высокогорное пастбище.

На пульт дежурного поступило сообщение о том, что на джайлоо Мал-Калды под мощным грязевым потоком оказались несколько жителей, пасших там скот, а также пятилетний ребенок.

На место выехали спасатели, который по прибытии развернули операцию по поиску пропавших и спасению выживших.

Пока удалось найти тела шестерых. На данный момент поиски ребенка и еще одного пастуха продолжаются.

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