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13.07.2021 11:51
Рубрика: Русское оружие

Шойгу призвал повысить боевую эффективность ракетоносцев Ту-160М

Текст: Иван Петров
Важнейшей задачей на селекторном совещании во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал повышение боевой эффективности стратегических ракетоносцев Ту-160М. По его словам, продвижению в решении этой задачи должна помочь установка на машины новых двигателей НК-32 второй серии. Новые двигатели, по словам министра, позволят значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива.

"Поговорим о реализации плана поставок двигателей для самолетов Ту-160М - стратегических ракетоносцев, обеспечивающих ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства. Поэтому повышение их боевой эффективности - одна из наших первоочередных задач", - сказал Шойгу.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Глава военного ведомства рассказал, что на "селекторе" предстоит обсудить, как изготовитель и поставщик двигателей, акционерное общество "ОДК-Кузнецов", выполняет свои обязательства перед Минобороны.

В марте этого года корпорация "Ростех" сообщала, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32 второй серии, передан на предварительные испытания. Государственные испытания Ту-160М начнутся в 2021 году, тогда же первые бомбардировщики поступят в войска, сообщало ранее Минобороны.

Тогда же стало известно, что на Казанском авиазаводе после длительного перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь". Отмечалось, что внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160. Но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения.

В настоящее время в Воздушно-космических силах России находятся 16 самолетов Ту-160. По планам Минобороны, все они пройдут глубокую модернизацию в облик Ту-160М.

В конце прошлого года сообщалось, что модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с двигателями НК-32 второй серии включен в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения за 2020 год, став единственным российским самолетом в этом рейтинге.

Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны

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