СК возбудил дело о ложных сведениях про привитых

Программист больницы, медсестра и оператор стали фигурантами уголовного дела, о возбуждении которого сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Брянской области.

Статьи им вменили редкие - "искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей", "создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру Российской Федерации" и "подделка официальных документов".

Организатором аферы следствие считает 33-летнего жителя Брянска, а исполнителями оказались трое сотрудников "Сельцовской городской больницы". По версии СК, этой весной житель Брянска договорился со своей знакомой, работающей программистом больницы, за деньги "вносить ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19". И выдавать справки о якобы сделанных прививках людям, готовым за это опасное вранье платить.

Работала группа очень активно. С мая по июль программист больницы вместе со старшей медсестрой и оператором внесли в систему липовые сведения о прививках нескольких десятков жителей Брянска и области от коронавирусной инфекции.

В следственном ведомстве подчеркивают, что это преступление обнаружили

оперативники УМВД и УФСБ по Брянской области. По их материалам было возбуждено дело. Подозреваемые допрошены, каждому избрана мера пресечения.