Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию

В новой Стратегии национальной безопасности отдельное внимание уделено задачам защиты государства и общества от недружественного вмешательства извне. Как завил во вторник, 13 июля, журналистам заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в Стратегии впервые прописаны ответные действия в случае совершения против России действий, представляющих угрозу для ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций, а также совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

"Наша страна считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких действий, а также для предотвращения их повторения в будущем. Это - четкий сигнал всем, кто пытается развязать против нас так называемую гибридную войну", - подчеркнул Венедиктов.

Кроме того, по его словам, Россия также будет оказывать поддержку союзникам и партнерам в нейтрализации попыток внешнего вмешательства в их дела.

В новой редакции документа отмечена неразрывная связь между укреплением позиций страны на международной арене и ее внутренним развитием. Обозначены цели российской внешней политики - создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития страны, укрепление национальной безопасности, упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира. Еще более четко, чем в предыдущих стратегиях, подчеркивается - главной ценностью для России является человек, потребностям которого необходимо уделять первоочередное внимание.

Кроме того, как рассказал заместитель секретаря Совбеза, особый акцент в документе сделан на важности противодействия фальсификации истории, а также защиты исторической правды и памяти.

"Таким образом, мы даем понять, что реализуем внешнюю политику исходя не из сиюминутных интересов, но на основе глубокого понимания культурной и исторической специфики нашей страны и нашего народа, их уникального положения в мировом сообществе цивилизаций. Мы никогда не согласимся принять чуждые ценности, которые некоторые силы в мире пытаются выдать за общечеловеческие", - подчеркнул Александр Венедиктов.