Старейший в мире французский кинотеатр "Эдем" попал в Книгу Гиннесса

Французский кинотеатр "Эдем", который был открыт 132 года назад, был официально признан в Книге рекордов Гиннесса самым старым действующим кинотеатром в мире, в нем показывали первые фильмы братьев Люмьер. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

"Это вызывает сильные эмоции, потому что всю свою жизнь я видела, как моя семья борется за то, чтобы "Эдем" продолжал жить", - рассказала агентству директор кинотеатра, правнучка его исторических владельцев Мари-Лор Смиловичи.

Кинотеатр "Эдем" был открыт 15 июня 1889 года в порту Ла-Сьота.