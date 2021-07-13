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13.07.2021 16:44
Рубрика: В мире

Старейший в мире французский кинотеатр "Эдем" попал в Книгу Гиннесса

Фото: Nicolas TUCAT / AFP Фото: Nicolas TUCAT / AFP
Фото: Nicolas TUCAT / AFP

Французский кинотеатр "Эдем", который был открыт 132 года назад, был официально признан в Книге рекордов Гиннесса самым старым действующим кинотеатром в мире, в нем показывали первые фильмы братьев Люмьер. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

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"Это вызывает сильные эмоции, потому что всю свою жизнь я видела, как моя семья борется за то, чтобы "Эдем" продолжал жить", - рассказала агентству директор кинотеатра, правнучка его исторических владельцев Мари-Лор Смиловичи.

Кинотеатр "Эдем" был открыт 15 июня 1889 года в порту Ла-Сьота.

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