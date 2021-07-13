Стартовало народное голосование за лучший рассказ финалистов конкурса "Класс!"

Всероссийский литературный конкурс для талантливых школьников "Класс!" объявил о старте народного голосование. Отдать свой голос за понравившийся рассказ финалистов можно на сайте Финалисты всероссийского литературного конкурса "Класс!" | My-shop.ru партнера конкурса.

Имена 50 финалистов третьего сезона были объявлены в июне на книжном фестивале "Красная площадь". Впереди у ребят долгожданная поездка в Москву и мастер-классы с членами жюри, в числе которых писатели Майя Кучерская, Нина Дашевская, Ольга Славникова, Марина Степнова, Олег Щвец и Алексей Олейников. Победителя определит финальное испытание - всем финалистам предстоит написать эссе, оценка за которое и решит судьбу главного приза.

Но уже сейчас все желающие могут поддержать ребят, отдав свой голос за понравившийся рассказ. Автор рассказа, набравшего самое большое количество народных "лайков", получит ценный приз от компании Myshop.

Всероссийский литературный конкурс "Класс!" проводится под патронажем Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерством просвещения Российской Федерации. Его главная цель - поддержать юных авторов, способных создавать литературно-художественные произведения, которые впоследствии могли бы внести существенный вклад в развитие российской и мировой художественной культуры. Талантливые мальчишки и девчонки не только получают шанс заявить о себе на всю страну, но и развивают важные для писателя качества: вкус к языку и хорошим книгам, умение точно и емко выражать свои мысли, выдумывать и фантазировать на полную катушку.