Стоит ли инвестору вкладывать деньги в модные технологические компании

Фондовый рынок нередко играет с массовым инвестором, чье участие в торговле ценными бумагами в мире и с недавних пор в России - норма, а не экзотика, злую шутку. Так, в начале недели были вынуждены подсчитывать большие убытки покупатели акций Virgin Galactic - американской компании, представляющей своего рода "экономику будущего" и планирующую организовывать туристические полеты в космос. По мнению аналитиков рынка, "экономика настоящего", конечно, будет поскучнее, но шанс не потерять деньги на вложениях в нее у непрофессиональных инвесторов все же выше.

Котировки акций Virgin Galactic рухнули в начале недели после бурного роста накануне на фоне успешного суборбитального полета основателя компании Ричарда Брэнсона. Падение акций произошло, когда Virgin Galactic сообщила, что планирует выпустить дополнительные бумаги на 500 млн долларов (в рамках SPO, публичного размещения акций, которые принадлежат акционерам, зачастую самим владельцам компаний). Поскольку число акций в свободном обращении увеличивается, они дешевеют. Итог заявлений Virgin Galactic об SPO - падение акций с 60 до 40 долларов за штуку.

Много инвесторов верят в эту "хайповую" историю и надеются не на то, что бизнес будет активно расти, а на то, что они сделают ставку на появление очередной позитивной корпоративной новости (как полет Брэнсона) и затем успеют продать бумаги на закономерном взлете котировок, говорит начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Объем спекулятивного капитала в этой истории огромен, подчеркивает он. Причем это касается не только Нью-Йоркской фондовой биржи, где проходят основные торги акциями Virgin Galactic, но и Санкт-Петербургской биржи, где тоже обращаются эти бумаги и их, соответственно, скупают российские инвесторы (далеко не только профессиональные). В понедельник на Петербургской бирже оборот по Virgin Galactic составил 84 млрд рублей, что больше, чем по всем ста акциям индекса Мосбиржи широкого рынка (65 млрд рублей). "Казалось бы, где российские инвесторы и где Virgin, однако бинарность этой истории ("полетит - не полетит"), низкий порог входа и высокая амплитуда колебаний - это факторы, привлекающие огромное число инвесторов, причем многие из них начинающие", - констатирует Карпунин.

Большие перспективы высокотехнологичного сектора совершенно не обязательно обогащают инвесторов, говорит руководитель направления анализа акций зарубежных эмитентов "Инвестиционный Банк Синара" Сергей Вахрамеев. "Так, на заре развития авиации многие понимали, что за этим сектором будущее и многомиллиардные доходы. Однако выручка и прибыль - это разные вещи, и для инвесторов, покупавших акции авиакомпаний, которых становилось все больше, это вылилось в катастрофу", - рассказывает аналитик.

Что касается Virgin Galactic, то инвесторов абсолютно не смущало, что капитализация компании достигала 14 млрд долларов при практически нулевой выручке, говорит Вахрамеев. "Компания начнет ее получать только в следующем году. Но опять же выручку, а не прибыль! В итоге акции компании показывали просто невероятную волатильность и изрядно потрепали нервы инвесторам", - добавляет эксперт.

Множество начинающих инвесторов рассчитывают не на рост бизнеса компании, а на быструю продажу акций, когда они дорожают

Осторожный подход к теме космического туризма для инвестора - самый оправданный, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по международному рынку акций Алексей Корнилов. Пока рентабельность Virgin Galactic под вопросом, не стоит и забывать, что параллельно идет работа по суборбитальному туризму в Blue Origin - компании Джеффа Безоса, которая может составить значительную конкуренцию, напоминает эксперт. "SPO на 500 млн долларов, объявленное сразу после запуска, - это частный момент, и каждый вправе дать ему свою оценку. Но это еще раз подтверждает повышенную степень риска и неопределенности для инвесторов, связанную с Virgin Galactic", - уверен Корнилов.

Обратный пример - стратегия самого богатого инвестора в мире Уоррена Баффета, который заявлял, что предпочитает вкладываться в простой и понятный бизнес и избегать "непонятных" компаний. Причем в портфеле Баффета вместе с акциями техногигантов подозрительно много ценных бумаг производителей продовольствия, инфраструктурных компаний, авиакомпаний и крупнейших банков. Естественно, их акции обычно не растут бешеными темпами, но и не падают на 25-30% за день. Это автоматически означает не сиюминутную прибыль, а игру вдолгую, на годы.

В портфеле самого богатого инвестора мира подозрительного много бумаг не технологических компаний, а производителей еды, банков и авиаторов

"Очень сложно предлагать акции обычных "приземленных" компаний, для непрофессиональных инвесторов они скучные. В большинстве случаев розничные инвесторы вкладывают в акции таких раскрученных компаний, как Tesla и Virgin Galactic, или криптовалюты, когда они находятся близко к максимумам, и, как правило, теряют на этом деньги", - говорит Сергей Вахрамеев. Поэтому инвесторам стоит посмотреть на надежные прибыльные компании с "адекватной" оценкой, у которых могут быть тоже неплохие перспективы роста, считает он.

Кстати

Как прогнозы влияют на фондовый рынок и экономику

Предстоящие события, кризисы и другие явления, стоит о них только заявить, сразу обрастают различными прогнозами и, безусловно, влияют на рынки.

В Великую депрессию 1929 года в США прогноз о малой надежности акций погубил Нью-Йоркскую биржу и всю американскую экономику, хотя изначально материальных причин для кризиса в целом не было. Именно прогноз стал "спусковым крючком" для начала кризиса. Краху предшествовал спекулятивный бум, благодаря которому фондовый рынок совершенно оторвался от реальной экономики: растущий спрос на акции взвинчивал цены на них, что привлекало всё новых инвесторов, желавших обогатиться на инвестициях в акции. Это и привело к образованию экономического пузыря, а, впоследствии, к одному из самых известных мировых кризисов в истории экономики.

Умение сделать правильный анализ рынка и сформировать прогноз - основа прибыльного бизнеса и трейдинга. Прогноз также является инструментом оценки эффективности применяемой стратегии. Он смещает фокус внимания с краткосрочных результатов на долгосрочные цели.

Сегодня прогнозирование является важной и неотъемлемой частью деятельности экономических агентов и может оказать существенное влияние на их поведение при принятии решений, что будет прямым образом влиять на рынок, говорит ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.

Но так было не всегда: еще пару веков назад завтрашний день во многом определялся не прогнозом, а сегодняшним днем. Реалистичный прогноз был привязан к действительности, был продолжением сегодняшних тенденций, а то, что этим тенденциям не соответствовало, не воспринималась всерьез, напоминает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Влияние прогнозов, по словам эксперта, стало определяющим с появлением биржи, потом как стоимость ценной бумаги определялась не ее реальной стоимостью, а спросом на нее на бирже, а спрос, в свою очередь, определяется и прогнозом. Если распространяется информация благоприятная, это положительно сказывается на цене акций и наоборот. Более того прогноз "оправдывает сам себя": если все ждут что акции будут расти, их скупают, и они действительно растут, и наоборот.

За последние двадцать лет экономические модели прогнозирования существенно усложнились, а технический прогресс и широкий доступ к информации привел к ряду фундаментальных изменений, что не могло не повлиять на прогнозы и их точность.

Дело в том, что прогнозы строятся на основе уже изученных закономерностей и взаимосвязей, а также должны включать данные о событиях, которые еще не произошли. В этом причина низкой точности моделей в периоде трех и более лет.

"Сегодня мировая экономика живет в условиях, не имевших аналогов в исторической ретроспективе, поэтому прогнозы меняются и порой существенно (ежеквартально и даже чаще) только лишь по причине изменения фактических данных в области мониторной политики, пандемии и т.п. При моделировании необходимо учесть бесконечно большое количество факторов, что делает процесс увлекательным, но будущее нам пока остается неподвластным", - объясняет руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Сегодняшняя экономика - это экономика ожиданий. Один из главных ее финансовых инструментов - фьючерс, контракт с правом получить товар в будущим. Для фьючерсной торговли важен не сам товар и не возможность его использования, а возможность со временем перепродать право на получение товара по более высокой цене. Для этого процесса сущность товара не имеет никакого значения, зато определяющее значение имеет динамика цены на товар: её рост или падение. И здесь ещё в большей степени все определяется прогнозом, добавляет Журавлев. "Если прогнозируется снижение цены, спрос снижается, а предложение увеличивается, а, значит, снижается цена. Если прогнозируется рост цены, спрос увеличивается, и цена в действительности растет. Таким образом прогноз сам себя реализует", - поясняет эксперт.

Подготовила Юлия Акиньшина