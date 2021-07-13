Суд приговорил бельгийца к году тюрьмы за фальшивый ПЦР-тест

Брюссельский уголовный суд приговорил к году тюремного заключения человека, который пытался улететь с фальшивым ПЦР-тестом. Это второй приговор такого рода в Бельгии с тех пор, как 27 апреля генеральная прокуратура страны объявила, что будет жестко преследовать такие правонарушения. С 19 апреля по 11 июня 576 человек в Бельгии были пойманы с ложными ПЦР-тестами.

7 мая мужчина при вылете в одно из популярных туристических направлений представил в брюссельском аэропорту документ, который свидетельствовал о том, что его тест на SARS-cov-2 является отрицательным. Сотрудниками аэропорта, которым сертификат показался подозрительным, был сделан запрос в лабораторию, где якобы проводился тест. Выяснилось, что теста с подобным номером кодификации не существует. Данные на человека, о котором говорилось в документе, также не значились в базе данных лаборатории. На допросе путешественник признался, что купил сертификат с рук по цене 30 евро, сообщает бельгийское информационное агентство Belga.

Прокуратура Галле-Вилворде предложила мужчине выплатить штраф в размере 750 евро, но он отказался сделать это. После этого он добровольно не явился в суд. В результате был доставлен приводом и приговорен к одному году тюрьмы и штрафу в размере 4000 евро. "Пандемия распространяется по всему миру именно в результате перелетов за границу на самолете. Соответствующее лицо продемонстрировало антиобщественное и опасное отношение. Это не только свидетельствует о глубоком неуважении к медперсоналу, но также ставит под угрозу здоровье и безопасность людей", - говорится в постановлении суда.