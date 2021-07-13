Ученые назвали четыре полезных свойства пива

Испанские исследователи определили несколько ключевых преимуществ, которые пиво может иметь для вашего здоровья в долгосрочной перспективе. При этом они пояснили, что не пропагандируют употребление алкоголя. В отчете, который был опубликован в международном журнале Nutrients, группа исследователей в области питания и пищевых наук из Испании систематизировала различные исследования, проведенные с 2007 по 2020 год, в которых рассматривалось влияние алкогольных напитков на здоровье. Ученые рассматривали влияние как безалкогольного, так и пива, содержащего различные проценты алкоголя. В их выводах содержится тезис о том, что "очень умеренное потребление пива" имеет важное значение для получения пользы для здоровья.

Эксперты заявили, что пять из шести исследований, выбранных для обзора, выявили "защитный эффект умеренного употребления алкоголя от сердечно-сосудистых заболеваний". Это срабатывало у людей, которые регулярно выпивали до бутылки пива в неделю по сравнению с трезвенниками и время от времени пьющими людьми.

По оценке ученых, у мужчин, воздерживающихся от алкоголя, риск развития нарушения регуляции глюкозы был значительно выше, чем у тех, кто время от времени употреблял пиво. Это предполагает, что умеренное употребление пива может защитить мужчин от диабета.

Изучая плотность костей и риск переломов у пожилых людей, исследователи заявили, что "очень небольшое количество потребления пива связано со снижением риска переломов". Соединения, присутствующие в пиве (например, фитоэстрогены, такие как 8-пренилнарингенин), взаимосвязанно действуют с кремнием, улучшают структуру костей и помогают укреплять кости и зубы, пояснили ученые.

Наконец, несколько исследований показали, что пиво способствует повышению уровня так называемого хорошего холестерина и регулирует переработку плохого холестерина в организме, во многом благодаря антиоксидантам, которые содержатся в этом напитке. Важно отметить, что это проявлялось, когда испытуемые употребляли не более 50 грамм пива в день.