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13.07.2021 00:17
Рубрика: Общество

Ученые назвали четыре полезных свойства пива

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Испанские исследователи определили несколько ключевых преимуществ, которые пиво может иметь для вашего здоровья в долгосрочной перспективе. При этом они пояснили, что не пропагандируют употребление алкоголя. В отчете, который был опубликован в международном журнале Nutrients, группа исследователей в области питания и пищевых наук из Испании систематизировала различные исследования, проведенные с 2007 по 2020 год, в которых рассматривалось влияние алкогольных напитков на здоровье. Ученые рассматривали влияние как безалкогольного, так и пива, содержащего различные проценты алкоголя. В их выводах содержится тезис о том, что "очень умеренное потребление пива" имеет важное значение для получения пользы для здоровья.

Фото: iStock
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Эксперты заявили, что пять из шести исследований, выбранных для обзора, выявили "защитный эффект умеренного употребления алкоголя от сердечно-сосудистых заболеваний". Это срабатывало у людей, которые регулярно выпивали до бутылки пива в неделю по сравнению с трезвенниками и время от времени пьющими людьми.

По оценке ученых, у мужчин, воздерживающихся от алкоголя, риск развития нарушения регуляции глюкозы был значительно выше, чем у тех, кто время от времени употреблял пиво. Это предполагает, что умеренное употребление пива может защитить мужчин от диабета.

Изучая плотность костей и риск переломов у пожилых людей, исследователи заявили, что "очень небольшое количество потребления пива связано со снижением риска переломов". Соединения, присутствующие в пиве (например, фитоэстрогены, такие как 8-пренилнарингенин), взаимосвязанно действуют с кремнием, улучшают структуру костей и помогают укреплять кости и зубы, пояснили ученые.

Наконец, несколько исследований показали, что пиво способствует повышению уровня так называемого хорошего холестерина и регулирует переработку плохого холестерина в организме, во многом благодаря антиоксидантам, которые содержатся в этом напитке. Важно отметить, что это проявлялось, когда испытуемые употребляли не более 50 грамм пива в день.

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